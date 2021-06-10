Инстаграм Леси Никитюк "взбесился": взломщик аккаунта шокировал контентом (фото)
Леся Никитюк пострадала от кибератаки - аккаунт знаменитой телеведущей в Instagram внезапно "взбесился", на странице появились странные посты с откровенным фото, а на профиле Леди Ле неожиданно превратилась в журналиста Дмитрия Гордона.
Такие кадры можно наблюдать 10 июня вечером в Instagram Никитюк.
Шокированные подобным контентом поклонников ведущей сразу же решили, что аккаунт был взломан, посыпались возмущенные комментарии, и предложения, как можно защитить репутацию Леси.
У Леси Никитюк взломали Инстаграм-аккаунт (фото: скрин instagram.com/lesia_nikituk)
- Зачем такое делать? Господи, тот кто взломал с головой явно не дружит
- Ану тікай з Лесіного аккаунта!
- Лесю взломали!
- Аккаунт взломали, жалуетесь на три последних фото, так мы сможем спасти репутацию Леси!
В сети появились посты с подписями "Чьи переписки почитаем?", "Повеселимся?", с мечтами о пицце, снимком Никитюк в топе и нижнем белье перед зеркалом.
У Леси Никитюк взломали аккаунт в Инстаграме (фото: скрин instagram.com/lesia_nikituk)
Более того, псевдо-Леся в облике Гордона стала общаться с другими знаменитостями в сети. Так, в чате теперь можно увидеть "переписку" Никитюк с "Холостяком-11" Михаилом Заливако, датированную еще маем, о машинах и отношениях, с "шутками" о выборе не той девушки на проекте с предложением "срочно жениться".
Леся Никитюк подверглась атаке хакера (фото: скрин instagram.com/lesia_nikituk)
Отметим, что аккаунт Леси Никитюк в Facebook остался целым и невредимым - до него злоумышленник не добрался.
Ранее мы писали о том, что в конце 2020-го Лесю Никитюк обокрали - во время съемок ее шоу воры вынесли телевизор, холодильник и даже сервант.
Напомним, что не так давно телеведущая Катя Осадчая пожаловалась на мошенников в сети, и призвала быть бдительными.