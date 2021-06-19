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Леся Нікітюк у латексному боді приголомшила образом сексапільної рибалки

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Субота 19 червня 2021 15:22
Леся Нікітюк у латексному боді приголомшила образом сексапільної рибалки Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Леся Нікітюк, яку нещодавно розкритикували в мережі через зміни в зовнішності, вразила шанувальників новим несподіваним образом.

У своєму Instagram телеведуча поділилася кадрами з рибалки, на яких постала у вельми пікантному вбранні.

Леся з'явилася на фото в латексному боді болотного відтінку і такого ж кольору гумових ботфортах. Талію артистки підкреслюють два помаранчевих ременя, до яких кріпляться незвичайні сумочки.

Нікітюк позувала прямо в річці з вудкою в руках, демонструючи свої апетитні форми. Волосся ведуча зібрала в хвіст і зробила макіяж з акцентом на очі.

Леся Нікітюк у латексному боді приголомшила образом сексапільної рибалкиЛеся Нікітюк у латексному боді приголомшила образом сексапільної рибалкиЛеся Нікітюк у латексному боді приголомшила образом сексапільної рибалкиЛеся Нікітюк у латексному боді приголомшила образом сексапільної рибалки

Леся Нікітюк вразила образом спокусливої рибалки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якщо ви думаєте, що я рекламую вудочку або чоботи для рибалки, то ви помиляєтесь, я рекламую себе", - з притаманним їй гумором підписала фото Леді Ле.

Шанувальники оцінили ефектний лук Нікітюк і засипали її компліментами.

  • Ще ніколи рибалка не була такою сексуальною. На таку вудку повинні ловиться тільки гламурні риби
  • Я б порибачив з такою дівчиною
  • Красуня
  • Рибачка Леся
  • Фото супер, жінка-мрія
  • Oh my God. Яка сексі Леся
  • Тобі йде
  • Диво!!! Але ж яка гарна
  • Лесю, Ви прекрасна!
  • Леся, ти просто супер
  • Ракета
  • Шикарно!
  • Місцева русалка
  • Дуже стильно і сексуально

Нагадаємо, раніше Instagram Лесі Нікітюк зламали. На її сторінці з'явилися дивні пости з відвертим фото.

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