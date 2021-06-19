Леся Нікітюк у латексному боді приголомшила образом сексапільної рибалки
Леся Нікітюк, яку нещодавно розкритикували в мережі через зміни в зовнішності, вразила шанувальників новим несподіваним образом.
У своєму Instagram телеведуча поділилася кадрами з рибалки, на яких постала у вельми пікантному вбранні.
Леся з'явилася на фото в латексному боді болотного відтінку і такого ж кольору гумових ботфортах. Талію артистки підкреслюють два помаранчевих ременя, до яких кріпляться незвичайні сумочки.
Нікітюк позувала прямо в річці з вудкою в руках, демонструючи свої апетитні форми. Волосся ведуча зібрала в хвіст і зробила макіяж з акцентом на очі.
Леся Нікітюк вразила образом спокусливої рибалки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Якщо ви думаєте, що я рекламую вудочку або чоботи для рибалки, то ви помиляєтесь, я рекламую себе", - з притаманним їй гумором підписала фото Леді Ле.
Шанувальники оцінили ефектний лук Нікітюк і засипали її компліментами.
- Ще ніколи рибалка не була такою сексуальною. На таку вудку повинні ловиться тільки гламурні риби
- Я б порибачив з такою дівчиною
- Красуня
- Рибачка Леся
- Фото супер, жінка-мрія
- Oh my God. Яка сексі Леся
- Тобі йде
- Диво!!! Але ж яка гарна
- Лесю, Ви прекрасна!
- Леся, ти просто супер
- Ракета
- Шикарно!
- Місцева русалка
- Дуже стильно і сексуально
Нагадаємо, раніше Instagram Лесі Нікітюк зламали. На її сторінці з'явилися дивні пости з відвертим фото.