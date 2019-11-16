Леся Никитюк в дерзком мини и Кухар с глубоким декольте повеселились в Праге

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая и балерина посетили веселую вечеринку

Леся Никитюк успевает все – она неустанно снимается в популярных развлекательных программах, посещает светские события и презентации и не забывает о путешествиях. Кстати, довольно часто ведущая совмещает деловые поездки с приятным времяпровождением в другой стране. Именно так получилось и в этот раз - теледива в компании мамы Екатерины Петровны отправилась в Прагу на масштабную презентацию нового продукта одного из автопроизводителей. Леся поделилась соблазнительным фото в коротком платье и ботфортах на странице в Instagram.

Леся красуется на капоте авто в молочном платье мини на запах с ассиметричным кроем и крупной надписью на подоле Dress. Она дополнила образ черными кожаными ботфортами, а в качестве украшения предпочла массивную золотую цепочку.

Подписчики Леди Ле поспешили одарить ее комплиментами. Первое, что им бросилось в глаза – были длинные стройные ножки ведущей.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Утренний позитив: Леся Никитюк неожиданно обзавелась "бородой"

Леся, ты просто супер

Секси

Красуня

Какие ноги!

Леся – красавица

Лесины ноги сотворили Боги

Леся, така крута, така гарна!

Леся, ты огонь

Яка ти гарнюня

Як і завжди... шикарна!

Скриншот комментариев

Кстати, ведущая посетила светское мероприятие и афтерпати, где повеселилась вместе с украинской примой-балериной и судьей Танцев со звездами 2019 Екатериной Кухар и ее мужем Александром Стояновым. Кадрами с вечеринки звезды поделились в сториз. Балерина нарядлилась в оригинальное платье с глубоким декольте и лифом, украшеном цветами из страз, а также прозрачной объемной фатиновой юбкой. Она дополнила образ массивными ботинками.

Леся Никитюк с Екатериной Кухар и Александром Стояновым (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Они от души повеселились под культовый хит Dr. Alban - It's My Life. На следующий день после вечеринки Леди Ле отправилась гулять по старой части города.

Леся Никитюк с Екатериной Кухар и Александром Стояновым (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк засветила стройные ножки и озадачила поклонников вопросом.