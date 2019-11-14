Правая или левая? Леся Никитюк сверкнула шикарными ножками на неоновом фото

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк также показала пример удачного образа на осень-зиму 2019

Леся Никитюк, которая ранее пожаловалась на издержки профессии, решила немного подразнить поклонников яркими фото. Украинская телеведущая устроила стильную фотосессию в одном из заведений. При этом Никитюк умудрилась за один раз привлечь внимание и к образу, и к стройным длинным ножкам. Более того, Леся также провела “опрос” - опять-таки, на тему ножек!

Так, на своей страничке в сети instagram Леся опубликовала парочку фото в новом образе. Телеведущая позирует в пестром вязаном комплекте из нежных пастельных оттенков. В центре внимания - уютный вязаный кардиган в пол, который Никитюк эффектно “кружит”. Отметим, что вязаные кардиганы - тренд осени 2019. Этот элемент гардероба вновь очень актуален.

Свой “домашний” осенний образ Леся сочетает с белыми ботинками с меховым вставками.

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

“Яка нога на фото? Права чи ліва?” - кокетливо спрашивает Никитюк у подписчиков.

Поклонники Леси поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом и образом:

“Шикарнаа”

“100% правая, по икре видно…”

“Какая вы стройная и красивая, а я все никак не приведу фигуру в порядок - бока, живот”

“Гуляйнога”

“Дуже гарна”

“АфігЄнна, накачана і права”

“Яка красаа”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Влад Яма высказался о былом конфликте с Лесей Никитюк. Также судья Танцев со звездами сделал признание о переменах в жизни.