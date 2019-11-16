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Леся Нікітюк в зухвалому міні і Кухар з глибоким декольте повеселилися в Празі

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.11.2019 - 10:54
Леся Нікітюк в зухвалому міні і Кухар з глибоким декольте повеселилися в Празі
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча і балерина відвідали веселу вечірку

Леся Нікітюк встигає все – вона невпинно знімається у популярних розважальних програмах, відвідує світські події та презентації і не забуває про подорожі. До речі, досить часто ведуча поєднує ділові поїздки з приємним проведенням часу в іншій країні. Саме так вийшло і в цей раз - теледіва в компанії мами Катерини Петрівни вирушила в Прагу на масштабну презентацію нового продукту одного з автовиробників. Леся поділилася спокусливим фото в короткому платті і ботфортах на сторінці в Instagram.

Леся красується на капоті авто в молочній міні сукні на запах з асиметричним кроєм і великим написом на подолі Dress. Вона доповнила образ чорними шкіряними ботфортами, а в якості прикраси воліла масивний золотий ланцюжок.

Підписники Леді Ле поспішили обдарувати її компліментами. Перше, що їм впало у вічі – були довгі стрункі ніжки ведучої.

Леся Нікітюк в зухвалому міні і Кухар з глибоким декольте повеселилися в Празі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранковий позитив: Леся Нікітюк несподівано обзавелася "бородою"

  • Леся, ти просто супер
  • Сексі
  • Красуня
  • Які ноги!
  • Леся – красуня
  • Лесині ноги створили Боги
  • Леся, така крута, така гарна!
  • Леся, ти вогонь
  • Яка ти гарнюня
  • Як і завжди... шикарна!

Скріншот коментарів

До речі, ведуча відвідала світський захід і афтепаті, де повеселилася разом з українською примою-балериною і суддею Танців з зірками 2019 Катериною Кухар та її чоловіком Олександром Стояновим. Кадрами з вечірки зірки поділилися в сторыз. Балерина одягла оригинальне плаття з глибоким декольте і ліфом, прикрашеному квітами із страз, а також прозорою об'ємною фатиновою спідницею. Вона доповнила образ масивними черевиками.

Леся Нікітюк в зухвалому міні і Кухар з глибоким декольте повеселилися в Празі

Леся Нікітюк в зухвалому міні і Кухар з глибоким декольте повеселилися в Празі

Леся Нікітюк з Катериною Кухар і Олександром Стояновим (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Вони від душі повеселилися під культовий хіт Dr. Alban - It's My Life. На наступний день після вечірки Леді Ле відправилася гуляти по старій частині міста.

Леся Нікітюк з Катериною Кухар і Олександром Стояновим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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