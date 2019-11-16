Леся Нікітюк в зухвалому міні і Кухар з глибоким декольте повеселилися в Празі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча і балерина відвідали веселу вечірку

Леся Нікітюк встигає все – вона невпинно знімається у популярних розважальних програмах, відвідує світські події та презентації і не забуває про подорожі. До речі, досить часто ведуча поєднує ділові поїздки з приємним проведенням часу в іншій країні. Саме так вийшло і в цей раз - теледіва в компанії мами Катерини Петрівни вирушила в Прагу на масштабну презентацію нового продукту одного з автовиробників. Леся поділилася спокусливим фото в короткому платті і ботфортах на сторінці в Instagram.

Леся красується на капоті авто в молочній міні сукні на запах з асиметричним кроєм і великим написом на подолі Dress. Вона доповнила образ чорними шкіряними ботфортами, а в якості прикраси воліла масивний золотий ланцюжок.

Підписники Леді Ле поспішили обдарувати її компліментами. Перше, що їм впало у вічі – були довгі стрункі ніжки ведучої.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранковий позитив: Леся Нікітюк несподівано обзавелася "бородою"

Леся, ти просто супер

Сексі

Красуня

Які ноги!

Леся – красуня

Лесині ноги створили Боги

Леся, така крута, така гарна!

Леся, ти вогонь

Яка ти гарнюня

Як і завжди... шикарна!

Скріншот коментарів

До речі, ведуча відвідала світський захід і афтепаті, де повеселилася разом з українською примою-балериною і суддею Танців з зірками 2019 Катериною Кухар та її чоловіком Олександром Стояновим. Кадрами з вечірки зірки поділилися в сторыз. Балерина одягла оригинальне плаття з глибоким декольте і ліфом, прикрашеному квітами із страз, а також прозорою об'ємною фатиновою спідницею. Вона доповнила образ масивними черевиками.

Леся Нікітюк з Катериною Кухар і Олександром Стояновим (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Вони від душі повеселилися під культовий хіт Dr. Alban - It's My Life. На наступний день після вечірки Леді Ле відправилася гуляти по старій частині міста.

Леся Нікітюк з Катериною Кухар і Олександром Стояновим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк засвітила стрункі ніжки і спантеличила шанувальників питанням.