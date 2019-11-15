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В компании с Кухар и мамой: Леся Никитюк похвасталась насыщенной поездкой в Прагу

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.11.2019 - 11:11
В компании с Кухар и мамой: Леся Никитюк похвасталась насыщенной поездкой в Прагу
Леся Никитюк с мамой Екатериной (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На видео Леся поспешила снять и маму, и звездную пару Кухар-Стоянов

Леся Никитюк приятно восхищает и удивляет своей активностью. Украинская телеведущая вовсю снималась в новых выпусках программы “Хто проти блондинок” на “Новом канале” (кстати, свежие выпуски покажут уже в 2020 году), как объявила поклонникам о новой поездке. Блогер буквально засыпала поклонников видео у себя в разделе “instagram-сториз”. Как выяснилось, Леся улетела в Прагу. И не просто так, а с деловым визитом. Один из брендов автопроизводителей пригласил Никитюк на масштабную презентацию нового продукта.

В поездку Никитюк отправилась не сама, а со своей мамой - Екатериной Петровной. Напомним, что ранее мама Леси Никитюк честно призналась, что ждет внуков от звездной дочери!

“Очень хочется дождаться, чтобы хоть подержать на руках... У меня уже есть двое внуков от сына. А от Леси хочу... не больше двух, иначе будет трудно ей (смеется). Если смогу, буду конечно помогать. Немного подкачало здоровье, но ничего — я держусь. Как-то будет, у каждого свое воскресенье”, — рассказала Екатерина.

В компании с Кухар и мамой: Леся Никитюк похвасталась насыщенной поездкой в Прагу

Леся Никитюк с мамой Екатериной, позади также видим Еатерину Кухар и Александра Стоянова

Более того, в этой поездке также “отметилась” звездная балетная пара - Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Пара посетила презентацию, на которой была и Никитюк с мамой.

В компании с Кухар и мамой: Леся Никитюк похвасталась насыщенной поездкой в Прагу

Екатерина Кухар также улетела с мужем в Прагу

Сама же Леся, конечно же, поспешила сделать серию видео с мамой и Екатериной Кухар.

Чуть позже, вечером, Никитюк порадовала поклонников обновлением своей уже постоянной блог-рубрики “Образ дня”.

В компании с Кухар и мамой: Леся Никитюк похвасталась насыщенной поездкой в Прагу

В компании с Кухар и мамой: Леся Никитюк похвасталась насыщенной поездкой в Прагу

Никитюк показівает стильный образ дня

Для очередного светского выхода телеведущая выбрала белое мини-платье на запах с ассиметричным кроем. На ножках - черные кожаные ботфорты, которые лишний раз привлекают внимание к длинным стройным ножкам украинской ведущей.

Волосы уложены в крупные, как бы слегка “растрепанные” локоны - тренд в прическах 2019. Из украшений - золотая массивная цепочка на шее.

В компании с Кухар и мамой: Леся Никитюк похвасталась насыщенной поездкой в Прагу

Леся Никитюк и Екатерина Кухар в Праге

Напомним, ранее Леся Никитюк честно призналась в своем пристрастии и рассказала, как "отводит душу". Леся исполнила саунтрек к новому шоу "Le Маршрутка" и поведала историю создания песни. По ее словам, композитор Руслан Квинта написал музыку, а за текстом она обратилась к подруге, певице Татьяне Решетняк (TAYANNA).

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