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"Леся и бывшие": Никитюк показала, с кем колесит по Украине на маршрутке

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.08.2019 - 11:58
"Леся и бывшие": Никитюк показала, с кем колесит по Украине на маршрутке
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора

Леся Никитюк сейчас активно снимается в новой программе “LeМаршрутка”, в которой будет показывать украинцам красоты родного края. Ведущая путешествует по всей стране и с удовольствием показывает в сети фото и видео со съемок, некоторые из которых просто-таки поражают - к примеру, уникальное розовое озеро в Херсонской области. “Озеро арбузного фреша", - окрестила его девушка.

А на новом фото в своем Instagram Леся в очередной раз продемонстрировала свое фирменное чувство юмора и показала, с кем же она колесит по Украине в своей маршрутке. На забавном снимке из Черноморска Никитюк в белой рубашке сидит на одном из сидений, а рядом с ней расположился... скелет! На задних рядах также можно увидеть манекен и надувного розового фламинго.

Стоит отметить, что Леся запечатлена со смешным выражением лица.

"#Leмаршрутка підвезе кожного", - прокомментировала артистка.

&quot;Леся и бывшие&quot;: Никитюк показала, с кем колесит по Украине на маршрутке

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Она также пообещала подарить футболку за самый смешной комментарий к фото, так что фолловеры тут же принялись бороться за приз. Некоторые предположили, что это Леся едет со своими бывшими.

  • Когда постеснялся сказать "Остановите на следующей"
  • Збоку дівчина яка їздила та шукала ідеального чоловіка. Пошуки так і не склалися, напевне)
  • Леся и бывшие)
  • С бывшими мужьями?
  • Я и моя молодая команда
  • Лемаршрутку довезе навіть “мертвого”
  • Какие молчаливые спутники в путешествии
  • Дааа, рядом сидящий немного не в форме
  • Добре збереглися навідмінно від того що з боку
  • Это не шутки мы ехали в маршрутке...
  • "Галя, я в маршрутке "... пам'ятаю той номер, як сьогодні

&quot;Леся и бывшие&quot;: Никитюк показала, с кем колесит по Украине на маршрутке

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк заворожила пляжными фото с Одесской области. Ведущая позировала на пляже Тузловских лиманов в лучах уходящего солнца, а порывы ветра красиво развевали ее волосы.

Отметим, что велосипедки уже стали фирменным знаком Леси в этой поездке. Недавно в Одессе можно было увидеть именно этот трендовый летний элемент гардероба, который демонстрирует точеные формы телеведущей.

"Романтическое настроение": Леся Никитюк заворожила пляжными фото Розовая мечта: Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру "арбузного фреша"
Новости Украины Леся Никитюкведущая
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