"Леся и бывшие": Никитюк показала, с кем колесит по Украине на маршрутке

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора

Леся Никитюк сейчас активно снимается в новой программе “LeМаршрутка”, в которой будет показывать украинцам красоты родного края. Ведущая путешествует по всей стране и с удовольствием показывает в сети фото и видео со съемок, некоторые из которых просто-таки поражают - к примеру, уникальное розовое озеро в Херсонской области. “Озеро арбузного фреша", - окрестила его девушка.

А на новом фото в своем Instagram Леся в очередной раз продемонстрировала свое фирменное чувство юмора и показала, с кем же она колесит по Украине в своей маршрутке. На забавном снимке из Черноморска Никитюк в белой рубашке сидит на одном из сидений, а рядом с ней расположился... скелет! На задних рядах также можно увидеть манекен и надувного розового фламинго.

Стоит отметить, что Леся запечатлена со смешным выражением лица.

"#Leмаршрутка підвезе кожного", - прокомментировала артистка.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Она также пообещала подарить футболку за самый смешной комментарий к фото, так что фолловеры тут же принялись бороться за приз. Некоторые предположили, что это Леся едет со своими бывшими.

Когда постеснялся сказать "Остановите на следующей"

Збоку дівчина яка їздила та шукала ідеального чоловіка. Пошуки так і не склалися, напевне)

Леся и бывшие)

С бывшими мужьями?

Я и моя молодая команда

Лемаршрутку довезе навіть “мертвого”

Какие молчаливые спутники в путешествии

Дааа, рядом сидящий немного не в форме

Добре збереглися навідмінно від того що з боку

Это не шутки мы ехали в маршрутке...

"Галя, я в маршрутке "... пам'ятаю той номер, як сьогодні

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк заворожила пляжными фото с Одесской области. Ведущая позировала на пляже Тузловских лиманов в лучах уходящего солнца, а порывы ветра красиво развевали ее волосы.

Отметим, что велосипедки уже стали фирменным знаком Леси в этой поездке. Недавно в Одессе можно было увидеть именно этот трендовый летний элемент гардероба, который демонстрирует точеные формы телеведущей.