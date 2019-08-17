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"Леся і колишні": Нікітюк показала, з ким їздить по Україні на маршрутці

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.08.2019 - 11:58
"Леся і колишні": Нікітюк показала, з ким їздить по Україні на маршрутці
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча в черговий раз продемонструвала своє почуття гумору

Леся Нікітюк зараз активно знімається у новій програмі "LeМаршрутка", в якій буде показувати українцям красу рідного краю. Ведуча подорожує по всій країні і з задоволенням показує в мережі фото і відео зі зйомок, деякі з яких просто-таки вражають - наприклад, унікальне рожеве озеро в Херсонській області. “Озеро кавунового фрешу", - охрестила його дівчина.

А на новому фото в своєму Instagram Леся в черговий раз продемонструвала своє фірмове почуття гумору і показала, з ким же вона їздить по Україні у своїй маршрутці. На забавному знімку з Чорноморська Нікітюк у білій сорочці сидить на одному із сидінь, а поруч з нею розташувався... скелет! На задніх рядах також можна побачити манекен і надувного рожевого фламінго.

Варто відзначити, що Леся відображена зі смішним виразом обличчя.

"#Leмаршрутка підвезе кожного", - прокоментувала артистка.

&quot;Леся і колишні&quot;: Нікітюк показала, з ким їздить по Україні на маршрутці

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Вона також пообіцяла подарувати футболку за найсмішніший коментар до фото, так що фолловери тут же почали боротися за приз. Деякі припустили, що це Леся їде зі своїми колишніми.

  • Коли посоромився сказати "Зупиніть на наступній"
  • Збоку дівчина яка їздила та шукала ідеального чоловіка. Пошуки так і не склалися, напевне)
  • Леся і колишні)
  • З колишніми чоловіками?
  • Я і моя молода команда
  • Лемаршрутку довезе навіть "мертвого"
  • Які мовчазні супутники в подорожі
  • Дааа, який сидить поруч, трохи не в формі
  • Добре збереглися навідмінно від того що з боку
  • Це не жарти ми їхали в маршрутці...
  • "Галю, я в маршрутці "... пам'пам'ятаю той номер, як сьогодні

&quot;Леся і колишні&quot;: Нікітюк показала, з ким їздить по Україні на маршрутці

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк заворожила пляжними фото з Одеської області. Ведуча позувала на пляжі Тузловских лиманів в променях сонця, що заходить, а пориви вітру красиво развіювали її волосся.

Зазначимо, що велосипедки вже стали фірмовим знаком Лесі у цій поїздці. Нещодавно в Одесі можна було побачити саме цей трендовий літній елемент гардеробу, який демонструє точені форми телеведучої.

"Романтичний настрій": Леся Нікітюк заворожила пляжними фото Рожева мрія: Леся Нікітюк пройшлася по унікальному озеру "кавунового фрешу"
Новини України Леся Нікітюкведущая
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