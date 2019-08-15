"Какая фигурка": Леся Никитюк блеснула аппетитными формами в велосипедках и топе

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси в восторге от ее чувства стиля

Леся Никитюк продолжает интриговать поклонниками новыми и новыми деталями своего грандиозного путешествия по Украине. Отметим, что на данный момент Никитюк активно снимается в новой программе о путешествиях, только на этот раз - по Украине. Напомним, что известность Никитюк получила после участия в качестве телеведущей в тревел-шоу “Орел и Решка”. Новая программа, в который снимается Леся, называется “LeМаршрутка”. Первые выпуски обещают показать этой осенью. А пока что “Леди Ле” показывает фото и видео со своих поездок.

После путешествия по Херсонской области команда программы добрались и до Одессы. Пока что из города у Черного моря Никитюк показала не так и много фото и видео. Однако парочку снимков на память уже успела сделать.

Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала новое фото, на котором позирует в одном из ресторанных заведений Одессы.

“Hello Odessa! #leмаршрутка #леся #travel” - коротко подписала новое фото Никитюк.

Стильная Леся Никитюк в Одессе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При этом Леся для прогулки по городу выбрала очередной стильный наряд. На телеведущей - трендовые этим летом черные велосипдеки, которые демонстрируют точеные формы телеведущей.

Образ дополняет короткий топ на тонких бретелька - зеленого цвета в черный горошек. На ножках - розовые спортивные сандалии на платформе. Образ получился очень стильный и практитчный.

Также в разделе сториз Никитюк показала одно фото с “деталями” путешествия по Одессе, а именно - с мороженым.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники Леси поспешили оставить комментарии под ее новым фото:

“Хоть кто-то не накрашен в инсте! И выглядит красиво. Или я ошибаюсь?)”

“Ждем Лесю на Привозе теперь))”

“Хочется отметить Ваше врожденное чувство стиля!! Может шутите Вы и в образе "гапка-стайл" - сценический очень смешной образ)))), но одеваетесь Вы со вкусом , индивидуально и очень-очень стильно”

“Какая фигурка”

“Хоть один человек как человек )) естественно красива! Нечего лишнего ! Супер!”

“Завжди посмішка на лиці від одного слова «Леся»”

“Ты просто няшечка”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк очаровала лучезарной фото-открыткой из Херсона. Ведущая также позировала на фоне вертолета. Кроме того, этим фото телеведущая попрощалась с Херсонской областью.

Также до этого Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру "арбузного фреша" в Херсонской области. Телеведущая посетила одну из знаковых достопримечательностей этого края.