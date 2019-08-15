"Какая фигурка": Леся Никитюк блеснула аппетитными формами в велосипедках и топе

Поклонники Леси в восторге от ее чувства стиля
Леся Никитюк продолжает интриговать поклонниками новыми и новыми деталями своего грандиозного путешествия по Украине. Отметим, что на данный момент Никитюк активно снимается в новой программе о путешествиях, только на этот раз - по Украине. Напомним, что известность Никитюк получила после участия в качестве телеведущей в тревел-шоу “Орел и Решка”. Новая программа, в который снимается Леся, называется “LeМаршрутка”. Первые выпуски обещают показать этой осенью. А пока что “Леди Ле” показывает фото и видео со своих поездок.
После путешествия по Херсонской области команда программы добрались и до Одессы. Пока что из города у Черного моря Никитюк показала не так и много фото и видео. Однако парочку снимков на память уже успела сделать.
Так, на своей instagram-страничке Никитюк опубликовала новое фото, на котором позирует в одном из ресторанных заведений Одессы.
“Hello Odessa! #leмаршрутка #леся #travel” - коротко подписала новое фото Никитюк.
Стильная Леся Никитюк в Одессе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
При этом Леся для прогулки по городу выбрала очередной стильный наряд. На телеведущей - трендовые этим летом черные велосипдеки, которые демонстрируют точеные формы телеведущей.
Образ дополняет короткий топ на тонких бретелька - зеленого цвета в черный горошек. На ножках - розовые спортивные сандалии на платформе. Образ получился очень стильный и практитчный.
Также в разделе сториз Никитюк показала одно фото с “деталями” путешествия по Одессе, а именно - с мороженым.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Поклонники Леси поспешили оставить комментарии под ее новым фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk
Напомним, ранее Леся Никитюк очаровала лучезарной фото-открыткой из Херсона. Ведущая также позировала на фоне вертолета. Кроме того, этим фото телеведущая попрощалась с Херсонской областью.
Также до этого Леся Никитюк прошлась по уникальному озеру "арбузного фреша" в Херсонской области. Телеведущая посетила одну из знаковых достопримечательностей этого края.