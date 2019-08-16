"Романтическое настроение": Леся Никитюк заворожила пляжными фото

Телеведущая оказалась на самом юге Украины
В путевом листе "Le маршрутки" Одесская область, а значит пришло время невероятных видео и фото с потрясающими видами в Instagram телеведущей Леси Никитюк.
Популярная ведущая тревел-шоу Леся Никитюк в рамках нового проекта, в котором она путешествует по Украине на привычном многим соотечественникам транспорте — маршрутке, добралась до "Жемчужины у моря" — Одессы, и уже отправилась на исследование самых укромных и любимых туристами уголков Одесской области.
На недавних кадрах Леди Ле решила поделиться со своими подписчиками настроением, которое захватило ее во время съемок на пляже Тузловских лиманов. Знаменитость позировала в лучах уходящего солнца, а порывы ветра трепетали в ее волосах. И не смотря на то, что по задумке фотографа было желание передать романтичность момента, Леся разбавила пост в блоге юмором.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Такое романтическое настроение, что хочется процитировать классика :...квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов", - иронично подписала кадры Никитюк.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики тут же крокоментировала шутку кумира и пожаловались, что она просто довела их до слез:
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Стоит отметить, что поклонникам понравился и образ телеведущей на фото, базовая белая рубашка с короткими рукавами и именным лого на карманах и простые черные велосипедки, украшенные поясной сумкой Шанель.
Кстати, велосипедки уже стали фирменным знаком Леси в этой поездке. Недавно в Одессе можно было увидеть именно этот трендовый летний элемент гардероба, который демонстрирует точеные формы телеведущей.
Не менее трендовый образ телеведущая собрала на съемки в Херсоне. Там Леся Никитюк очаровывала лучезарной улыбкой и неоновыми красками в костюме.
А еще в своем юморном стиле Леся Никитюк повеселила фото, которое должна сделать каждая модная "телочка". Локация для фото была выбрана тоже с юмором.