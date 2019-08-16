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"Романтическое настроение": Леся Никитюк заворожила пляжными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.08.2019 - 09:41
"Романтическое настроение": Леся Никитюк заворожила пляжными фото
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая оказалась на самом юге Украины

В путевом листе "Le маршрутки" Одесская область, а значит пришло время невероятных видео и фото с потрясающими видами в Instagram телеведущей Леси Никитюк.
Популярная ведущая тревел-шоу Леся Никитюк в рамках нового проекта, в котором она путешествует по Украине на привычном многим соотечественникам транспорте — маршрутке, добралась до "Жемчужины у моря" — Одессы, и уже отправилась на исследование самых укромных и любимых туристами уголков Одесской области.
На недавних кадрах Леди Ле решила поделиться со своими подписчиками настроением, которое захватило ее во время съемок на пляже Тузловских лиманов. Знаменитость позировала в лучах уходящего солнца, а порывы ветра трепетали в ее волосах. И не смотря на то, что по задумке фотографа было желание передать романтичность момента, Леся разбавила пост в блоге юмором.

&quot;Романтическое настроение&quot;: Леся Никитюк заворожила пляжными фото

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Такое романтическое настроение, что хочется процитировать классика :...квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов", - иронично подписала кадры Никитюк.

&quot;Романтическое настроение&quot;: Леся Никитюк заворожила пляжными фото

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики тут же крокоментировала шутку кумира и пожаловались, что она просто довела их до слез:

  • Ну как так можно ??? На ровном месте доводить людей до слез .... через смех
  • Единственная теорема которую я помню со школы
  • Так, похоже мне нужно срочно какулисту, я сначала прочла: "...хочется "поцеловать" классика.."Божеее, Леся, Лесюня, це все твое влияние
  • Ой какая красотааа
  • Гарна. Хмельничаночка
  • Маршрутку отремонтировали?
  • Сильно, до мурашек
  • Леся, вы как всегда отжигаете
  • Точеная фигурка! Супер!
  • Ого куда вас занесло !!!

&quot;Романтическое настроение&quot;: Леся Никитюк заворожила пляжными фотоФото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Стоит отметить, что поклонникам понравился и образ телеведущей на фото, базовая белая рубашка с короткими рукавами и именным лого на карманах и простые черные велосипедки, украшенные поясной сумкой Шанель.
Кстати, велосипедки уже стали фирменным знаком Леси в этой поездке. Недавно в Одессе можно было увидеть именно этот трендовый летний элемент гардероба, который демонстрирует точеные формы телеведущей.

Не менее трендовый образ телеведущая собрала на съемки в Херсоне. Там Леся Никитюк очаровывала лучезарной улыбкой и неоновыми красками в костюме.

А еще в своем юморном стиле Леся Никитюк повеселила фото, которое должна сделать каждая модная "телочка". Локация для фото была выбрана тоже с юмором.

Блестящая Леся Никитюк засветила подтянутый животик в коротком топе Леся Никитюк без макияжа эффектно позировала на сеновале
Новости Украины Леся Никитюк
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