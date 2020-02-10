Лед растаял: Меган Маркл и принцу Гарри придется вернуться в Лондон по личной просьбе Елизаветы ІІ

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Отмечается, что это будет последний официальный выход герцогов Сассекских

Пока весь мир обсуждает прошедшую церемонию Оскар-2020, новости о герцогах Сассекских не теряют актуальности. Как известно, после отречения от королевских обязанностей (что случилось 8 января) Меган Маркл и принц Гарри переехали в Канаду, в роскошный особняк на острове Ванкувер, где налаживают свою жизнь. К сожалению, пара крайне редко “выходит на связь”. Зато инсайдеры различных таблоидов и папарацци зря времени не теряют. Как известно, ранее инсайдеры сообщали, что Меган Маркл в ближайшее время не планирует возвращаться в Великобританию. Такие новости не на шутку обеспокоили королеву Елизавету ІІ, которая крайне озабочена тем, что сын Меган и Гарри принц Арчи будет очень редко видеться со своими именитыми родственниками. А особенно - с двоюродными братьями и сестрой.

Похоже, что Меган и Гарри придется на время отказаться от своих “невъездных принципов”. На днях стало известно, что совсем скоро Маркл и принцу Гарри все же придется вернуться в Лондон. Более того, их об этом лично попросила Королева Великобритании! Так, Елизавета ІІ попросила герцогов Сассекских присутствовать на одном из ближайших мероприятий именно в качестве членов королевского семейства. Подчеркивается, что этот выход станет последним официальным выходом для герцогов Сассекских.

Как передает издание The Sunday Times, Ее Величество попросила Меган Маркл и принца Гарри присутствовать на ежегодной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций уже 9 марта. Служба пройдет в Лондоне.

Ожидается, что в Лондон со своими звездными родителями также прилетить 10-месячный принц Арчи.

Меган и Гарри с новорожденным сыном Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Так что наконец-то, Меган и Гарри впервые за остаточно длительное время встретятся с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом на публике. Все же отношения двух братьев беспокоят весь мир: им приписывают крупные ссоры, а невесткам королевы - непримиримую вражду.

Отметим, что с тех пор, как в начале января было объявлено о решении герцогов Сассекских покинуть пост "старших членов" королевской семьи, Меган, Гарри и Арчи живут в Канаде. Маркл всего пару раз была замечена во время скромных визитов в благотворительные организации. Так, 14 января Меган была замечена в аэропорту “Виктория-Харбор”, откуда на гидросамолете супруга принца Гарри отправилась в Ванкувер, а именно - в Женский центр Downtown Eastside. Где она встретилась с сотрудниками центра.

Меган Маркл с сотрудницами кризисного женского центра (фото: @Downtown Eastside Women's Centre)

Пока что Меган и Гарриобеспокоены совсем другим вопросом - финансовым. Так как вместе с королевскими обязанностями герцоги Сассекские отказались также от государственного финансирования своих расходов. Однако эксперты поспешили утешить - за Меган и Гарри переживать не стоит. На волне своей поистине бешеной популярности скандальная пара уже в этом году может стать миллионерами. К примеру, ранее ивестный австрийский публицист Макс Марксон пообещал Меган Маркл и принцу Гарри выделить 5 млн долларов семье за их согласие выступить с ним сразу на пяти выступлениях-концертах по городам Австралии.