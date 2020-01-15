Теперь по-простому: Меган Маркл порадовала первым выходом после отречения от королевских обязанностей

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган появилась перед камерой в совершенно обычной повседневной одежде

Внимание мировых СМИ последние пару недель приковано к двум монаршим персонам Великобритании - Меган Маркл и принц Гарри. После отречения герцогов Сассекских от королевских обязанностей и финансирования из госбюджета, кажется, что ни один их шаг не остается незамеченным. Примечательно, что после официального заявления 8 января Меган и Гарри еще ни разу не появлялись на публике с официальными визитами. Лишь 9 января Маркл попала в объектив настырных папарацци во время посещения Национального театра Дорфмана в Лондоне.

“Социальная блокада” Меган и Гарри постепенно сходит на “нет”. После резонансного заявления об отречении Меган Маркл впервые появилась на официальной встрече. При этом первый выход состоялся в Канаде! Отметим, что по последней информации, для постоянного места жительства герцоги Сассекские выбрали Канаду. На данный момент они живут в роскошном особняке за 14 млн долларов!

14 января Меган была замечена в аэропорту “Виктория-Харбор”, откуда на гидросамолете супруга принца Гарри отправилась в Ванкувер, а именно - в Женский центр Downtown Eastside. Где она встретилась с сотрудниками центра.

По данным Daily Mail, администрация Центра для женщин узнала о визите почтенной особы только по ее приезду. Герцогиня никого заранее не предупредила.

Меган Маркл с сотрудницами кризисного женского центра (фото: @Downtown Eastside Women's Centre)

Первым делом Меган отправилась инспектировать приют при центре Downtown Eastside Women's Centre. Маркл выражала искреннюю заинтересованность и обеспокоенность. Герцогиня интересовалась, получают ли женщины все необходимые консультации, питания. И вообще, удовлетворены ли они услугами центра.

“Она спросила, в чем нуждаются женщины. Это была приятная встреча”, - цитирует Daily Mail слова одной из сотрудниц учреждения.

Отдельного внимания заслуживает и простой повседневный образ, в котором Маркл была запечатлена на совместном фото. Вместо продуманного изысканного наряда Меган позировала в совершенно обычной одежде - белый свитер с колосками, черные брюки и сапоги. Из украшений - золотая подвеска. Волосы распущенные - никакой прически или акцентированного макияжа.

Однако пока что не ясна истинная причина посещения Меган данного приюта. Эксперты предполагают, что и в Канаде супруга принца Гарри не планирует отказываться от своих социальных функций. Быть может, Меган планирует наладить долгосрочное сотрудничество с Центром для женщин Downtown Eastside и даже стать его патроном. Но об этом пока остается только гадать.

Отметим, что Меган действительно зря времени не теряет. Ранее стало известно, что Маркл подписала контракт на озвучивание проектов Disney. При этом гонорар за эту услугу компания обязуется направить в благотворительную организацию “Слоны без границ”.

Кроме того, известно, что Меган активно ведет переговоры с модным домом Givenchy, давней поклонницей которого является.