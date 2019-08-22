В латексе и на каблуках: MARUV снялась в горячей фотосессии с партнером по Танцях з зірками

Фото: MARUV и Евгений Дмитриенко (пресс-служба 1+1)

Певица пообещала фанатам, что "будет горячо"

Эпатажная артистка MARUV обещает стать одной из самых ярких участниц нового сезона популярного проекта Танцы со звездами, который стартует на телеканале 1+1 уже 25 августа. Недавно стали известны имена всех звездных участников яркого шоу, а теперь раскрыты и личности их партнеров-профессионалов.

На своей странице в Instagram Анна Корсун (настоящее имя артистки, - прим. ред.) поделилась по-настоящему горячими фото со своим танцевальным партнером - им стал танцор и хореограф Евгений (Jay) Дмитриенко.

На пикантных кадрах Джей также примерил наряд в БДСМ-стиле из латекса, которые так любит MARUV.

Фото: MARUV и ее партнер в Танцы со звездами 2019 Евгений Дмитриенко (instagram.com/maruvofficial)

Более того, он даже надел стрипы - туфли на огромных каблуках, а также кожаные перчатки. В результате снимки получились очень откровенными и жаркими, ведь артисты принимали весьма провокационные позы.

Фото: MARUV и ее партнер в Танцы со звездами 2019 Евгений Дмитриенко (instagram.com/maruvofficial)

Сама певица в подписи к фото назвала их с Евгением "грязными танцорами" и пообещала поклонникам, что "будет горячо".

Фото: MARUV и ее партнер в Танцы со звездами 2019 Евгений Дмитриенко (instagram.com/maruvofficial)

Дмитриенко ранее рассказал о своей реакции на выбор партнера.

"Я очень обрадовался, когда узнал, что моя звезда - MARUV. Во-первых, мы - водолеи. А во-вторых, Аня - артист танцующий (вы, наверное, видели ее шоу). А это означает, что нам очень легко найти общий язык. Готовьтесь, наш первый танец будет просто взрывным", - отметил танцор.

Фото: MARUV и ее партнер в Танцы со звездами 2019 Евгений Дмитриенко (instagram.com/maruvofficial)

Подписчики артистки тут же поспешили оставить свои восторженные отзывы и пожелать паре победы на проекте.

Самые лучшие

Ну все, с таким партнером Марув там все сожжет к чертовой бабушке

Аня огонь! Красавица!

Это будет Bang

ждем,ждем как вы порвете всех

Вірю в вас, то буде бомба

Вааау, очень гарячие

Отжарьте проект по полной

Мaruv зажги на Танцполе по полной. Мы верим в тебя и не дождемся ошеломляюшего выхода

Я уже жду коментарии от "чёрного лебедя "...

Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, MARUV восхитила перевоплощением в чувственную "королеву". Анна Корсун позировала с черной тростью, а также с воздушным белоснежным воротником в духе эпохи XVI-XVII века, а под глазами наклеены массивные стразы, которые словно “стекают” в виде блестящих слез.

Ранее эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото. Певица показала серию супероткровенных фото, сделанных во время съемок нового клипа.