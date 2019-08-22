ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В латексі і на підборах: MARUV знялася в гарячій фотосесії з партнером по Танцях з зірками

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.08.2019 - 13:26
В латексі і на підборах: MARUV знялася в гарячій фотосесії з партнером по Танцях з зірками
Фото: MARUV і Євген Дмитрієнко (прес-служба 1+1)

Співачка пообіцяла фанатам, що "буде гаряче"

Епатажна артистка MARUV обіцяє стати однією з найяскравіших учасниць нового сезону популярного проекту Танці з зірками, який стартує на телеканалі 1+1 вже 25 серпня. Нещодавно стали відомі імена всіх зоряних учасників яскравого шоу, а тепер розкрито особистості і їх партнерів-професіоналів.

На своїй сторінці в Instagram Анна Корсун (справжнє ім'я артистки, - прим. ред.) поділилася по-справжньому гарячими фото зі своїм танцювальним партнером - ним став танцюрист і хореограф Євген (Jay) Дмитрієнко.

На пікантних кадрах Джей також приміряв вбрання у БДСМ-стилі з латексу, які так любить MARUV.

В латексі і на підборах: MARUV знялася в гарячій фотосесії з партнером по Танцях з зірками

Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)

Більш того, він навіть надів стрипи - туфлі на величезних підборах, а також шкіряні рукавички. В результаті знімки вийшли дуже відвертими і жаркими, адже артисти приймали вельми провокаційні пози.

В латексі і на підборах: MARUV знялася в гарячій фотосесії з партнером по Танцях з зірками

Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)

Сама співачка у підписі до фото назвала їх з Євгеном "брудними танцюристами" і пообіцяла шанувальникам, що "буде гаряче".

В латексі і на підборах: MARUV знялася в гарячій фотосесії з партнером по Танцях з зірками

Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)

Дмитрієнко раніше розповів про свою реакцію на вибір партнера.

"Я дуже зрадів, коли дізнався, що моя зірка - MARUV. По-перше, ми - водолії. А по-друге, Аня - артист танцюючий (ви, напевно, бачили її шоу). А це означає, що нам дуже легко знайти спільну мову. Готуйтеся, наш перший танець буде просто вибуховим", - зазначив танцюрист.

В латексі і на підборах: MARUV знялася в гарячій фотосесії з партнером по Танцях з зірками

Фото: MARUV і її партнер в Танці з зірками 2019 Євген Дмитрієнко (instagram.com/maruvofficial)

Підписники артистки тут же поспішили залишити свої схвальні відгуки і побажати парі перемоги на проекті.

  • Найкращі
  • Ну все, з таким партнером Марув там все спалить до чортової бабусі
  • Аня вогонь! Красуня!
  • Це буде Bang
  • чекаємо,чекаємо як ви порвете всіх
  • Вірю в вас, то буде бомба
  • Вааау, дуже гарячі
  • Отжарьте проект по повній
  • Мaruv запали на Танцполі по повній. Ми віримо в тебе і не дочекаємося ошеломляюшего виходу
  • Я вже чекаю коментарі від "чорного лебедя "...

В латексі і на підборах: MARUV знялася в гарячій фотосесії з партнером по Танцях з зірками

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, MARUV захопила перевтіленням в чуттєву "королеву". Анна Корсун позувала з чорною тростиною, а також з повітряним білосніжним комірцем в дусі епохи XVI-XVII століття, а під очима наклеєні масивні стрази, які ніби "стікають" у вигляді блискучих сліз.

Раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервідвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу.

Танці з зірками 2019: відома артистка отримала першу травму В латексі і діамантових сльозах: MARUV захопила перевтіленням в чуттєву "королеву"
Новини України Танці з зіркамиТанцы со звездамиMARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся