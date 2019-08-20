В латексе и бриллиантовых слезах: MARUV восхитила перевоплощением в чувственную "королеву"

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица подчеркнула, что у нее королевское настроение!

MARUV (Аня Корсун) не перестает восхищать свою многотысячную армию поклонников новыми сценическими нарядами и глянцевыми фотосъемками. Отметим, что MARUV - одна из звездных участниц нового сезона “Танці з зірками”, который стартует уже 25 августа на телеканале “1+1”. При этом ранее Корсун уже интриговала поклонников более чем соблазнительной и эффектной съемкой для нового проекта. Интересно, что для съемки Корсун немного сменила имидж и стала седой! Здесь следует подчеркнуть, что цвет волос “под металлик” - тренд этого сезона.

Что касается новой фотосъемки, то ее результатом MARUV поделилась на своей страничке в сети instagram.

На опубликованных кадрах Корсун вновь позирует в необычном, но сексуальном образе. На певеце - черный костюм из экстремально облегающего латекса. На ногах уже привычная обувь - высокие ботинки на огромной шпильке.

MARUV в новой откровенной съемке (фото: instagram.com/maruvofficial)

В новом образе примечательны другие детали. Корсун позирует с черной тростью, а также с воздушным белоснежным воротником в духе эпохи XVI-XVII века!

Примечателен и необычный макияж певицы. Под глазами наклеены массивные стразы, которые словно “стекают” в виде блестящих слез. На ушах также интересные блестящие сережки. Как обычно, образ получился очень эффектный и в стиле MARUV.

MARUV в новой откровенной съемке (фото: instagram.com/maruvofficial)

“Royal mood and diamond tears”, - подписала серию фото певица, что в переводе с английского значит “Королевское настроение и бриллиантовые слезы”.

Поклонники MARUV также поспешили оставить свои комментарии под ее новыми фото:

“Настоящая Королева! Фото шикардос!!”

“Образ космический”

“Анечка, капец как это тяжело на таких каблуках ходить, а ты ещё такое выдаешь на них”

“Единственная и неповторимая”

“Слишком красивая”

“Лучший твой фотосет”

“Марувочка, вы великолепны”

“Куколка! Умница, красавица и талант!”

“Матерь божья, это шикарно!!”

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото. Певица показала серию супероткровенных фото, сделанных во время съемок нового клипа.