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В латексі і діамантових сльозах: MARUV захопила перевтіленням в чуттєву "королеву"

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.08.2019 - 13:28
В латексі і діамантових сльозах: MARUV захопила перевтіленням в чуттєву "королеву"
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка наголосила, що у неї королівське настрій!

MARUV (Аня Корсун) не перестає захоплювати свою багатотисячну армію шанувальників новими сценічними костюмами і глянсовими фотосесіями. Зазначимо, що MARUV - одна із зіркових учасниць нового сезону "Танці з зірками", який стартує 25 серпня на телеканалі "1+1". При цьому раніше Корсун вже інтригувала шанувальників більш ніж цікавою і ефектною зйомкою для нового проекту. Цікаво, що для зйомки Корсун трохи змінила імідж і стала сивою! Тут слід підкреслити, що колір волосся "під металік" - тренд цього сезону.

Що стосується нової фотозйомки, то її результатом MARUV поділилася на своїй сторінці в мережі instagram.

На опублікованих кадрах Корсун знову позує в незвичайному, але сексуальному образі. На співачці - чорний костюм з екстремально облягаючого латексу. На ногах вже звичне взуття - високі черевики на величезній шпильці.

В латексі і діамантових сльозах: MARUV захопила перевтіленням в чуттєву &quot;королеву&quot;

В латексі і діамантових сльозах: MARUV захопила перевтіленням в чуттєву &quot;королеву&quot;

MARUV в новій відвертій зйомці (фото: instagram.com/maruvofficial)

В новому образі примітні інші деталі. Корсун позує з чорною тростиною, а також з повітряним білосніжним воротоом дусі епохи XVI-XVII століття!

Примітний і незвичайний макіяж співачки. Під очима наклеєні масивні стрази, які ніби "стікають" у вигляді блискучих сліз. На вухах також цікаві блискучі сережки. Як правило, образ вийшов дуже ефектний і в стилі MARUV.

В латексі і діамантових сльозах: MARUV захопила перевтіленням в чуттєву &quot;королеву&quot;

MARUV в новій відвертій зйомці (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Royal mood and diamond tears", - підписала серію фото співачка, що в перекладі з англійської означає "Королівське настрій і діамантові сльози".

Шанувальники MARUV також поспішили залишити свої коментарі під її новими фото:

  • “Справжня Королева! Фото шикардос!!"
  • "Образ космічний"
  • "Ганнуся, капець як це важко на таких підборах ходити, а ти ще таке видаєш на них"
  • "Єдина і неповторна"
  • "Занадто гарна"
  • "Кращий твій фотосет"
  • "Марувочка, ви прекрасні"
  • “Лялечка! Розумниця, красуня і талант!"
  • "Матір божа, це шикарно!!"

В латексі і діамантових сльозах: MARUV захопила перевтіленням в чуттєву &quot;королеву&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото. Співачка показала серію супервідвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу.

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