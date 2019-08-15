"Позовут стать их лицом": MARUV рассекретила страстную мечту

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Корсун провела насыщенный день в Монако

MARUV (Анна Корсун) просто-таки засыпала поклонников различными обновлениями со своей недавней поездки в Монако. Здесь, 14 августа, у артистки состоялось выступление. Надолго в небольшой стране певица не задержалась. Однако выделенный ей день перед очередным “жарким” выступлением провела более, чем активно. В разделе сториз на своей страничке в сети instagram MARUV показала немало фото.

Примечательно, что на большей части снимков Корсун демонстрирует новые образы. За один день в Монако певицы сменила сразу несколько модных луков. Дело в том, что украинская певица решила посвятить этот день не только экскурсиям и прогулкам, но и шопингу.

Так, MARUV заглянула в магазин любимого бренда - Yves Saint Laurent. Здесь певица примерила парочку трендовых образов из новой коллекции. И также записала короткое видео.

На видео Корсун позирует в необычном наряде. На певице - блуза с острыми плечами и длинными воздушными рукавами со сборками. Блуза выполнена в стилистике 80-х. Также образ дополняет оригинальная юбка-карандаш с полосками зебры. При этом низ юбки декорирован меховыми вставками. А на ногах - массивные кроссовки. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Более того, MARUV даже отметила, что очень бы хотела стать лицом указанного бренда!

“Обожаю Yves Saint Laurent и я очень надеюсь, что когда-нибудь позовут меня стать их лицом. И взамен у меня будет пожизненный запас “Ив Сен Лорана”... Очень классный”, - говорит Аня Корсун, красуясь в стильных обновках.

Также у себя в сториз певица опубликовала еще один образ из этого магазина. Только теперь она позирует в кожаной мини-юбке и меховой короткой шубке.

“Все киски в зоне риска”, - прокомментировала новый образ Корсун.

MARUV в магазине Yves Saint Laurent в Монако (фото: instagram.com/maruvofficial)

Конечно же, певица не упустила возможности и свой сценический образ показать. При этом снимок был сделан в отражении лифта. Скорее всего, перед самым выступлением певицы в Монако.

При этом для выступления Корсун выбрала уже хорошо знакомый ее поклонникам наряд, а именно - соблазнительное латексное кимоно с разрезами. Также образ дополняет широкий красный пояс.

Отметим, что именно в таком образе MARUV появилась в своем новом клипе на песню “Между нами”. Только тогда образ довершали латексные чулки. А также ирокез и большой веер.

MARUV в латексном кимоно во время выступления в Монако (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее MARUV пленила соблазнительным бэкстейдж-фото с шоу Танці з зірками. На данный момент певица активно готовится к съемкам нового сезона популярного танцевального шоу, которое стартует уже 25 августа на "1+1".

Кстати, позже MARUV удивила неожиданной сменой имиджа. Певица позировала с седыми волосами и прической в стиле 20-х годов прошлого века.