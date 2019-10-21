Lady in red: сексапильная Тина Кароль пленила роскошным декольте и стройными ногами

Тина Кароль снискала славу иконы стиля, и это звание она подтверждает всякий раз с каждым своим появлением на экране или светских мероприятиях. Каждое воскресенье она блистает в умопомрачительных образах на проекте Танцы со звездами 2019. В девятом выпуске, который состоялся 20 октября, звезда появилась в студии в пикантном алом платье в пол с высоким разрезом.

Украинская поп-дива решила немного пококетничать на камеру и игриво позировала, сверкая стройной ножкой, то и дело мелькающей в разрезе роскошного наряда. Ассиметричный верх с одним открытым плечом и эффектной линией декольте добавлял еще большую соблазнительность луку звезды. Талию певица подчеркнула тонким тканевым поясом в тон платья.

Тина довершила образ изящным ожерельем и туфлями с открытым носком на высокой шпильке. Макияж – традиционно с выразительными красными губами и красиво уложенные в идеально аккуратные локоны волосы.

Устоять перед соблазнительной певицей поклонникам было сложно, поэтому они выразили свой восторг под постом звезды.

Красотка

Розкішна, як завжди

Тіна як завжди гарна

Вот это Богиня!

Воу Тіна!

Дикая львица

Шикарная

Вау, красотка просто бомба

Класна

Lady in red

Пожар

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль поделилась основами воспитания единственного сына Вениамина. По словам певицы, мальчик растет копией отца, она видит, как ребенок быстро взрослеет и становится самостоятельным и ответственным. Это заставляет артистку гордится Веней.

Ранее Тина Кароль восхитила роскошным бюстом в шикарном платье. Она появилась на киевском концерте "Вечернего квартала" в эффектном образе.