Lady in red: сексапільна Тіна Кароль полонила розкішним декольте і стрункими ногами

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала ефектний образ на Танцях з зірками 2019

Тіна Кароль здобула славу ікони стилю, і це звання вона підтверджує всякий раз під час кожної появи на екрані або на світських заходах. Щонеділі вона блищить у фантастичних образах на проекті Танці з зірками 2019. У дев'ятому випуску, який відбувся 20 жовтня, зірка з'явилася в студії в пікантній червоній сукні в підлогу з високим розрізом.

Українська поп-діва вирішила трохи пококетувати на камеру і грайливо позувала, виблискуючи стрункою ніжкою, що час від часу з'явилася в розрізі розкішного вбрання. Асиметричний верх з одним відкритим плечем і ефектною лінією декольте додавав ще більшу спокусливість луку зірки. Талію співачка підкреслила тонким тканинним поясом в тон сукні.

Тіна довершила образ витонченим колье і туфлями з відкритим носком на високій шпильці. Макіяж – традиційно з виразними червоними губами і красиво укладеним в ідеально акуратні локони волоссям.

Встояти перед спокусливою співачкою шанувальникам було складно, тому вони висловили свій захват під постом зірки.

Красуня

Розкішна, як завжди

Тіна як завжди гарна

Ось це Богиня!

Взу Тіна!

Дика левиця

Шикарна

Вау, красуня просто бомба

Класна

Lady in red

Пожежа

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль поділилася основами виховання єдиного сина Веніаміна. За словами співачки, хлопчик росте копією батька, вона бачить, як дитина швидко дорослішає і стає самостійною і відповідальною. Це змушує артистку пишається Венею.

Раніше Тіна Кароль полонила розкішним бюстом в шикарній сукні. Вона з'явилася на київському концерті "Вечірнього кварталу" в ефектному образі.