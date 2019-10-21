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Lady in red: сексапільна Тіна Кароль полонила розкішним декольте і стрункими ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.10.2019 - 09:48
Lady in red: сексапільна Тіна Кароль полонила розкішним декольте і стрункими ногами
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала ефектний образ на Танцях з зірками 2019

Тіна Кароль здобула славу ікони стилю, і це звання вона підтверджує всякий раз під час кожної появи на екрані або на світських заходах. Щонеділі вона блищить у фантастичних образах на проекті Танці з зірками 2019. У дев'ятому випуску, який відбувся 20 жовтня, зірка з'явилася в студії в пікантній червоній сукні в підлогу з високим розрізом.

Українська поп-діва вирішила трохи пококетувати на камеру і грайливо позувала, виблискуючи стрункою ніжкою, що час від часу з'явилася в розрізі розкішного вбрання. Асиметричний верх з одним відкритим плечем і ефектною лінією декольте додавав ще більшу спокусливість луку зірки. Талію співачка підкреслила тонким тканинним поясом в тон сукні.

Тіна довершила образ витонченим колье і туфлями з відкритим носком на високій шпильці. Макіяж – традиційно з виразними червоними губами і красиво укладеним в ідеально акуратні локони волоссям.

Встояти перед спокусливою співачкою шанувальникам було складно, тому вони висловили свій захват під постом зірки.

  • Красуня
  • Розкішна, як завжди
  • Тіна як завжди гарна
  • Ось це Богиня!
  • Взу Тіна!
  • Дика левиця
  • Шикарна
  • Вау, красуня просто бомба
  • Класна
  • Lady in red
  • Пожежа

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль поділилася основами виховання єдиного сина Веніаміна. За словами співачки, хлопчик росте копією батька, вона бачить, як дитина швидко дорослішає і стає самостійною і відповідальною. Це змушує артистку пишається Венею.

Раніше Тіна Кароль полонила розкішним бюстом в шикарній сукні. Вона з'явилася на київському концерті "Вечірнього кварталу" в ефектному образі.

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