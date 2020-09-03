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В купальнике и с арбузом: Настя Каменских нарвалась на критику из-за пикантных фото

Автор: Lite

Не все поклонники оценили смелые и сексапильные фото певицы

В конце лета Настя Каменских вместе с любимым мужем Потапом смогла вырваться на несколько дней в Турцию, где наслаждается морем и ласковым солнцем. По своему обыкновению, певица делится с поклонниками моментами из своей жизни и показывает свою похудевшую фигуру во всей красе. Однако последние фото артистки вызвали неоднозначную реакцию в сети.

Настя опубликовала в Instagram серию горячих фото, на которых она запечатлена в трендовом купаьнике с анималистическим принтом, который подчеркнул ее пышную грудь и красивый золотистый загар. Звезда дополнила пляжный лук подвесками на шее, а вот от макияжа решила отказаться.

При этом Каменских держит в руке кусочек арбуза, которых игриво облизывает и эротично смакует.

Настя Каменских завела сеть жаркими фото в леопардовом купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Пикантные кадры вызвали бурную реакцию у подписчиков: одни засыпали певицу комплиментами, другие же раскритиковали, заявив, что такие фото слишком вульгарные и пошлые.

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  • Как эстетично красиво
  • Настя....красиво но как то тебе не идет,че то пошловато
  • Красотка
  • Замуж вышла! Кого пытаешься соблазнить? Очень пошло и не эстетично.
  • Пошло . Жах
  • Лизать,арбуз...кажется что то пошло не так

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских очаровала счастьем в Турции с Потапом и покорила пляжным фотосетом.

К слову, Настя Каменских в шелковом халатике с прозрачными вставками поделилась секретным ритуалом красоты.

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