В купальнике и с арбузом: Настя Каменских нарвалась на критику из-за пикантных фото

В конце лета Настя Каменских вместе с любимым мужем Потапом смогла вырваться на несколько дней в Турцию, где наслаждается морем и ласковым солнцем. По своему обыкновению, певица делится с поклонниками моментами из своей жизни и показывает свою похудевшую фигуру во всей красе. Однако последние фото артистки вызвали неоднозначную реакцию в сети.

Настя опубликовала в Instagram серию горячих фото, на которых она запечатлена в трендовом купаьнике с анималистическим принтом, который подчеркнул ее пышную грудь и красивый золотистый загар. Звезда дополнила пляжный лук подвесками на шее, а вот от макияжа решила отказаться.

При этом Каменских держит в руке кусочек арбуза, которых игриво облизывает и эротично смакует.

Настя Каменских завела сеть жаркими фото в леопардовом купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Пикантные кадры вызвали бурную реакцию у подписчиков: одни засыпали певицу комплиментами, другие же раскритиковали, заявив, что такие фото слишком вульгарные и пошлые.

Це не гарно. Такі фотки залишай дома в приваті

Пошловато...не нужно

Пенсия

Настя не гони

Боже, делает она, а стыдно мне

Не идет такой образ((((

Вкусный арбузик похоже

Офигенная!!! Настюша, ты очень «вкусная малышка»

Как эстетично красиво

Настя....красиво но как то тебе не идет,че то пошловато

Красотка

Замуж вышла! Кого пытаешься соблазнить? Очень пошло и не эстетично.

Пошло . Жах

Лизать,арбуз...кажется что то пошло не так

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских очаровала счастьем в Турции с Потапом и покорила пляжным фотосетом.

К слову, Настя Каменских в шелковом халатике с прозрачными вставками поделилась секретным ритуалом красоты.