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Потап оценил: Каменских в одном прозрачном халате показала свой действенный ритуал красоты

Четверг 27 августа 2020 15:42
Потап оценил: Каменских в одном прозрачном халате показала свой действенный ритуал красоты
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица рассказала, как приводит себя в форму после концертов

Настя Каменских делится с поклонниками рекомендациями и секретами по уходу за собой, правильному питанию и составляет путеводитель по здоровому образу жизни. Во время строгого карантина и самоизоляции она запустила бесплатный тренинг-марафон "Жизнь в стиле NK", призванного помочь поклонницам самосовершенствоваться и приобрести новые прикладные знания и навыки. Настя продолжает публиковать полезный контент и делится секретами красоты и стройности. Ее новый пост - об уходе за собой.

Она опубликовала фото в прозрачном черном халате из ванной комнаты. Настя позирует без макияжа, собрав волосы в высокий хвост.

В руках певица держит баночку со скрабом и наносит его на ногу, поставив ее для удобства на край роскошной ванной.

"Любовь к себе, спорт, правильное питание и правильный уход - все это делает женское тело красивым и подтянутым . Одна из моих любимых домашних СПА -процедур - это скрабирование с эффектом холодного обертывания, которые за несколько минут подтягивает кожу, а еще убирает отечность. Для меня это очень важно - после перелетов или после многих часов в дороге, когда впереди концерт, хочется выглядеть отлично. Да и просто находясь дома, устроить себе классный ритуал по уходу за собой - несколько минут мягко массировать свое тело мелкими частичками скраба и после - принять расслабляющий душ", - поделилась рецептом эффективного релакаса с пользой для души и тела Настя.

Потап оценил: Каменских в одном прозрачном халате показала свой действенный ритуал красоты

Настя Каменских показала свой действенный уход за телом (фото: instagram.com/kamenskux)

Под снимком сразу же отметился Потап – он ограничился красноречивыми смайлами в виде языков пламени.

Напомним, что ранее Потап и Настя Каменских сходили на свидание и показали счастливое фото, сделанное на территории загородного ресторанного комплекса, куда пара отправилась на ужин.

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