В купальнику і з кавуном: Настя Каменських нарвалася на критику через пікантні фото

Не всі шанувальники оцінили сміливі і сексапільні фото співачки
В кінці літа Настя Каменських разом з коханим чоловіком Потапом змогла вирватися на кілька днів у Туреччину, де насолоджується морем і ласкавим сонцем. За своїм звичаєм, співачка ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя і показує свою схудлу фігуру у всій красі. Однак останні фото артистки викликали неоднозначну реакцію в мережі.
Настя опублікувала в Instagram серію гарячих фото, на яких вона зображена в трендовому купаьнике з анімалістичним принтом, який підкреслив її пишні груди і красивий золотистий загар. Зірка доповнила пляжний лук підвісками на шиї, а от від макіяжу вирішила відмовитися.
При цьому Каменських тримає в руці шматочок кавуна, яких грайливо облизує і еротично смакує.
Настя Каменських завела мережу жаркими фото в леопардовому купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)
Пікантні кадри викликали бурхливу реакцію у підписників: одні засипали співачку компліментами, інші ж розкритикували, заявивши, що такі фото занадто вульгарні і непристойні..
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Настя Каменських зачарувала щастям в Туреччині з Потапом і підкорила пляжним фотосетом.
До речі, Настя Каменських в шовковому халатику з прозорими вставками поділилася секретним ритуалом краси.