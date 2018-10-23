"Купальник с меня слетает полностью": Никитюк вспомнила о неловкой ситуации на "Орле и Решке"

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая также рассказала о борьбе с внутренними табу

Леся Никитюк призналась, что как-то во время съемок популярного тревел-шоу "Орел и Решка", где она была ведущей, она случайно "засветила" свои прелести перед операторами съемочной группы. О курьезе Никитюк вспомнила во время эксклюзивного интервью для РБК-Украина.

Так, на вопрос, считает ли Леся себя девушкой без комплексов, телеведущая отметила: "Кто знает меня, тот в курсе, что неловкие ситуации со мной случаются постоянно".

"Например, режиссер и оператор снимают мой прыжок в воду на Бора-Бора. Они уже находятся в воде, а я прыгаю с катера. А так как я мастер спорта по плаванью и прыгать умею, то погружение оказывается настолько эффектным, что купальник с меня слетает полностью! И всю эту обнаженку видят не только камбалы со скатами, но и съемочная группа! Скажу сразу — кадр удалили", — делится впечатлениями Никитюк.

При этом ведущая подчеркнула, что определенные "внутренние табу" у нее есть, но она пытается с ними бороться.

"Никогда не могла подумать, что снимусь в эротической фотосессии для журнала XXL. Я очень категорична к себе и своей фигуре. Но иногда хочется рискнуть. Все, что вы видите в этом журнале — результат именно такого шага. Не хочется жалеть в 50 лет, что когда-то в молодости отказала крутому журналу из-за предубеждений. Но тогда, помню, очень волновалась по поводу результата и того, как меня воспримет читатель в столь пикантном и непривычном амплуа", — говорит Леся.

Отметим, что Леся Никитюк снялась для мужского журнала XXL (декабрь 2016).

Откровенная Леся Никитюк для XXL (фото: xxl.ua)

Напомним, что 21 октября прошел уже девятый эфир Танцев со звездами 2018. В очередной раз пара Никитюк-Ежов получила достаточно низкий балл от жюри. После эфира Леся Никитюк призвала поклонников обсудить ее оценки на Танцах со звездами.

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Полный вариант интервью с Лесей Никитюк.

Леся Никитюк: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)