ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Самый честный член жюри": Никитюк записала забавную песню о судье "Танцев со звездами" (видео)

Lite » ТВ-шоу 21.10.2018 - 22:00

Видео: (youtube.com/Леся Никитюк)

Звезда главного танцевального шоу Танцы со звездами записала ироничную песню о самом критичном члене жюри Владе Яме. Телеведущая спела о том, что хореограф часто унижал ее в прямом эфире "Танцев". Об этом LITE узнал из YouTube-канала Леси Никитюк.

Влад Яма, который в начале проекта позволял себе острые комментарии по поводу танцев Леси Никитюк, уже давно заметил преображение звезды. Однако телеведущая обид не забывает, что подтвердила в забавной песне.

"Ну что, ловите новый хит от богини ламината. Посвящается Владу Яме", – анонсировала Леся Никитюк.

Трек телеведущая записала в гримерке шоу "Танцы со звездами 2018". Курьезную песню она исполнила под аккомпанемент гитары, на которой играл Сергей Бабкин. Леся Никитюк вспомнила все замечания хореографа, однако представила их с юмором.

"Король эпитетов, император слова. Думаешь, что на дне ты, но он потопит снова", – начала свою песню Леся Никитюк.

&quot;Самый честный член жюри&quot;: Никитюк записала забавную песню о судье &quot;Танцев со звездами&quot; (видео)

Леся Никитюк и Сергей Бабкин о Владе Яме / Кадр из видео (youtube.com/Леся Никитюк)

"Каждую ночь мне снится один и тот же сон, что меня погнали с "Танцев". Я в слезах бегу к маме, а "вона б'є мене мокрими трусами". Плачу, бегу по дороге, а в ушах: закрой! Закрой свои ноги!". И я, слезами пронзая тишину, иду и носочек тяну. Влад Яма, какая драма – Леся вышла на паркет: танца у Леси нет", — поет Никитюк.

В песне она также сказала, что Влад Яма "самый честный член жюри" и пообещала ставить его в пример своим детям.

Напомним, что посмотреть 9-й выпуск "Танцев со звездами" вы можете с нами на LITE.

Ранее мы писали, что яркие участники "Танцев со звездами" 2018 поженились.

До этого мы публиковали 8 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины песниТанці з зіркамиЛеся НикитюкСергей БабкинВлад ЯмаТанцы со звездамителеведущая Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь