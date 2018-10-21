"Самый честный член жюри": Никитюк записала забавную песню о судье "Танцев со звездами" (видео)

Видео: (youtube.com/Леся Никитюк)

Звезда главного танцевального шоу Танцы со звездами записала ироничную песню о самом критичном члене жюри Владе Яме. Телеведущая спела о том, что хореограф часто унижал ее в прямом эфире "Танцев". Об этом LITE узнал из YouTube-канала Леси Никитюк.

Влад Яма, который в начале проекта позволял себе острые комментарии по поводу танцев Леси Никитюк, уже давно заметил преображение звезды. Однако телеведущая обид не забывает, что подтвердила в забавной песне.

"Ну что, ловите новый хит от богини ламината. Посвящается Владу Яме", – анонсировала Леся Никитюк.

Трек телеведущая записала в гримерке шоу "Танцы со звездами 2018". Курьезную песню она исполнила под аккомпанемент гитары, на которой играл Сергей Бабкин. Леся Никитюк вспомнила все замечания хореографа, однако представила их с юмором.

"Король эпитетов, император слова. Думаешь, что на дне ты, но он потопит снова", – начала свою песню Леся Никитюк.

Леся Никитюк и Сергей Бабкин о Владе Яме / Кадр из видео (youtube.com/Леся Никитюк)

"Каждую ночь мне снится один и тот же сон, что меня погнали с "Танцев". Я в слезах бегу к маме, а "вона б'є мене мокрими трусами". Плачу, бегу по дороге, а в ушах: закрой! Закрой свои ноги!". И я, слезами пронзая тишину, иду и носочек тяну. Влад Яма, какая драма – Леся вышла на паркет: танца у Леси нет", — поет Никитюк.

В песне она также сказала, что Влад Яма "самый честный член жюри" и пообещала ставить его в пример своим детям.

Напомним, что посмотреть 9-й выпуск "Танцев со звездами" вы можете с нами на LITE.

Ранее мы писали, что яркие участники "Танцев со звездами" 2018 поженились.

До этого мы публиковали 8 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.

Видео: (video.rbc.ua)