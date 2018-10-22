"Богиня ламината": Никитюк призвала поклонников обсудить ее оценки на Танцах со звездами

Фото: коллаж РБК-Украина

"Скоро и каналов не будет, где нет Леси, вот это монополия. Так что держись в танцах до победного конца", - призвали поклонники звезды

Известная украинская телеведущая и участница телешоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк прокомментировала свое выступление на 9 выпуске программы, которая состоялась 21 октября. Об этом звезда написала в своем Instagram.

"Вчера судьи в очередной раз доказали, что мои танцы это очко (21 балл)", - написала она.

Никитюк также добавила, что ждет от своих подписчиков обсуждений в комментариях.

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леси не заставили себя упрашивать, и отметили в комментах, что смотрят танцевальное шоу "Танцы со звездами" в основном ради ее удивительной подачи и энергии:

"Леся, вы прекрасная девушка!!!! Только ради вас и смотрим танцы";

"Леся, выиграй к чертям это шоу! Наф*г всех. Может остальные и танцуют лучше, но а ты просто Богиня ламината. Твоя энергия, твоя подача танца. Ни у кого больше такого нет! Смотрю только из-за тебя";

"Ну я даже не знаю, кто там и как профессионально танцует, но думаю, что большинство людей смотрят на общую яркую картинку, на шоу. И Леся самый что не есть настоящий претендент на победу в этом плане. Я лично в этом году, исключительно благодаря тебе, смотрю Танцы со звездами. Ты очень талантливый разноплановый человек!!! Спасибо за хорошее настроение!!! Ты молодец!!!";

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

"Я вообще только из-за вас эти танцы смотрю. А они, хитрые, вас под конец вечно ставят, не дают пораньше лечь. Вам удачи, с вашей харизмой можно танцевать как вздумается";

"При чем тут судьи? Леся, Вы ведете себя, как пятилетний ребенок. Судьи, несмотря на ваше поведение, очень лояльно к Вам относятся. К чему эти выходки? Прислушайтесь к профессионалам. В проекте все звезды имеют такой опыт в танцах, как и Вы. А Вы, вместо того, чтобы улучшить свои танцевальные умения, отвлекаете себя на какие-то нелепые поступки. Обращайтесь, как настоящая леди, а не торговка с 7-го километра!";

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

"Скоро и каналов не будет, где нет Леси, вот это монополия. Так что держись в танцах до победного конца";

"Мне кажется, что виновата не пара танцующая, а те, кто постановку ставят, кто придумывает танец, а если честно, постановка так себе";

"Ты лучшая во всем. Мы тебя очень любим";

"Привет. Леся пока у Вас есть поддержка Ваших поклонников, не здавайтесь и плевать на все оценки, они не главное, главное любовь людей, которые вас поддерживают. А все остальное мишура. Будьте столько в этом шоу, сколько пожелает зритель, а не судьи"...

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Как сообщалось, недавно звезда главного танцевального шоу "Танцы со звездами" записала ироничную песню о самом критичном члене жюри Владе Яме за.

Напомним, что 19 октября телеведущая и участница телешоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк отметила свой день рождения - ей исполнился 31 год.

Также мы писали, что 21 октября состоялся девятый выпуск шоу Танцы со звездами, в котором 7 оставшихся звездных пар перевоплотились в настоящих артистов цирка. В зоне риска оказались Денис Беринчик и Катя Белявская, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Michelle Andrade и Дмитрий Жук, и по единогласным оценкам судьей проект покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

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Видео: РБК-Украина