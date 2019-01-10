"Кульминация вечера": Леся Никитюк в купальнике показала, как любит отдыхать

Телеведущая показала, как коротает вечера на горнолыжном курорте
Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась отдыхать на горнолыжный курорт в Буковель, показала, как коротает вечера в компании кумы, котрая также покоряет вместе с шоувумен горные трассы. В Instastories она опубликовала пикантные кадры из бани, на которых позирует в купальнике.
Звезда провела небольшую экскурсию по помещению, которая находится в отельном комплексе, где остановилась знаменитость.
"Кульминация вечера. Показываю нашу маленькую баню. Тут у нас лежаки, тут бассейн, а тут сама баня", - заявила Леся на камеру.
Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)
Также она отметила, в конце дня "все богини трасс" наведываются в баню, чтобы возобновить свои силы. Кроме того, для настроения Никитюк прихватила с собой пару бутылочек шампанского.
"Вечером все богини трасс ходят в баню, чтобы возобновить свои мышцы после тяжелого катания. И нам в этом поможет немного прохладного игристого", - отметила шоувумен.
После банных процедур довольная Леся в купальнике в распущенными волосами в оригинальной манере заявила, что чувствует себя отдохнувшей и обновленной.
"Попарилась и снова фиалка расцвела", - перефразировала она припев хита украинской группы KAZKA.
Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)
Ранее Леся Никитюк дала совет, как хорошо отдохнуть и ни в чем себе не отказывать, если кавалер не спешит везти на курорт.
Напомним, что на Рождество Леся Никитюк отправилась домой в Хмельницкий к родственникам , с которыми встретила праздник. Телеведущая появилась в родных краях в оригинальной шубке яркого цвета из-за чего поклонники сравнили ее с персонажем Гринчем.
Видео: РБК-Украина