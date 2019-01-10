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"Кульминация вечера": Леся Никитюк в купальнике показала, как любит отдыхать

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.01.2019 - 23:04
"Кульминация вечера": Леся Никитюк в купальнике показала, как любит отдыхать
Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая показала, как коротает вечера на горнолыжном курорте

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась отдыхать на горнолыжный курорт в Буковель, показала, как коротает вечера в компании кумы, котрая также покоряет вместе с шоувумен горные трассы. В Instastories она опубликовала пикантные кадры из бани, на которых позирует в купальнике.

Звезда провела небольшую экскурсию по помещению, которая находится в отельном комплексе, где остановилась знаменитость.

"Кульминация вечера. Показываю нашу маленькую баню. Тут у нас лежаки, тут бассейн, а тут сама баня", -  заявила Леся на камеру.

&quot;Кульминация вечера&quot;: Леся Никитюк в купальнике показала, как любит отдыхать

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Кульминация вечера&quot;: Леся Никитюк в купальнике показала, как любит отдыхать

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Кульминация вечера&quot;: Леся Никитюк в купальнике показала, как любит отдыхать

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Также она отметила, в конце дня "все богини трасс" наведываются в баню, чтобы возобновить свои силы. Кроме того, для настроения Никитюк прихватила с собой пару бутылочек шампанского.

"Вечером все богини трасс ходят в баню, чтобы возобновить свои мышцы после тяжелого катания. И нам в этом поможет немного прохладного игристого", - отметила шоувумен.

После банных процедур довольная Леся в купальнике в распущенными волосами в оригинальной манере заявила, что чувствует себя отдохнувшей и обновленной.

"Попарилась и снова фиалка расцвела", - перефразировала она припев хита украинской группы KAZKA.

&quot;Кульминация вечера&quot;: Леся Никитюк в купальнике показала, как любит отдыхать

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк дала совет, как хорошо отдохнуть и ни в чем себе не отказывать, если кавалер не спешит везти на курорт.

Напомним, что на Рождество Леся Никитюк отправилась домой в Хмельницкий к родственникам , с которыми встретила праздник. Телеведущая появилась в родных краях в оригинальной шубке яркого цвета из-за чего поклонники сравнили ее с персонажем Гринчем.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Леся Никитюк
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