"Кавалер сидит и лайкает": Леся Никитюк показала, куда отправилась отдыхать

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телевдущая продемонстрировала сказочные пейзажи и вызвала восторг у поклонников искрометным юмором

Популярна украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отметила Рождество на родине в кругу родных, показала, куда поехала в отпуск. В Instagram она продемонстрировала сказочные пейзажи Буковели и рассказала, как заставить завидовать кавалера, который не можете себе позволить свозить свою вторую половинку на отдых.

Шоувумен отметила, что лучшим выходом будет оплатить отдых самой, чтобы мужчина "кусал локти" и лайкал фото в соцсетях.

"Мама, я на Буке. Девочки, если у вашего кавалера не вышло отвезти вас на отдых", - начала ведущая, она добавила, что средства на кредитке могут исправить ситуацию.

"А кавалер пусть сидит и лайкает ваши фотки", - подытожила Никитюк, вызвав одобрение таким подходом у своих подписчиц.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Правильно пишете, Леся, про жизнь как она есть. Восхищаюсь Вашим чувством юмора", "Вот это правильно", "Так красиво там. Пейзаж сказочный", "Кавалер пусть лайкает ваши фотки, огонь", "Умничка, лучше отдыхать у себя на Родине, красивых мест много", "Очень живописно", - отмечали читатели микроблога ведущей.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Также Леся показала атмосферное фото, на котором запечатлена с колядовальщиками на фоне горных заснеженных пейзажей.

Скриншот фото (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк показала, с кем встречала Новый Год и провела праздничную ночь. Телеведущая поделилась множеством ярких фото.

К слову Леся Никитюк записала забавное видео, в котором попросила называть ее «Гелей» и даже пояснила, откуда взялось такое прозвище.

Видео: РБК-Украина