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"Кульмінація вечора": Леся Нікітюк в купальнику показала, як любить відпочивати

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2019 - 23:04
"Кульмінація вечора": Леся Нікітюк в купальнику показала, як любить відпочивати
Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала, як коротає вечори на гірськолижному курорті

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка вирушила відпочивати на гірськолижний курорт в Буковель, показала, як коротає вечори в компанії куми, котра також підкорює разом з шоувумен гірські траси. У Instastories вона опублікувала пікантні кадри з лазні, на яких позує в купальнику.

Зірка провела невелику екскурсію по приміщенню, яка знаходиться в готельному комплексі, де зупинилася знаменитість.

"Кульмінація вечора. Показую нашу маленьку лазню. Тут у нас лежаки, тут басейн, а тут сама лазня", - заявила Леся на камеру.

&quot;Кульмінація вечора&quot;: Леся Нікітюк в купальнику показала, як любить відпочивати

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Кульмінація вечора&quot;: Леся Нікітюк в купальнику показала, як любить відпочивати

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Кульмінація вечора&quot;: Леся Нікітюк в купальнику показала, як любить відпочивати

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Також вона зазначила, що в кінці дня "всі богині трас" навідуються в лазню, щоб відновити свої сили. Крім того, для настрою Нікітюк прихопила з собою пару пляшок шампанського.

"Ввечері все богині трас ходят в лазню, щоб відновити свої м'язи після тяжкого катання. І нам в цьому допоможе трохи прохолодного ігристого", - зазначила шоувумен.

Після банних процедур задоволена Леся в купальнику в розпущеним волоссям в оригінальній манері заявила, що відчуває себе відпочившою і оновленою.

"Попарилась і знов фіалка розцвіла", - перефразувала вона приспів хіта українського гурту KAZKA.

&quot;Кульмінація вечора&quot;: Леся Нікітюк в купальнику показала, як любить відпочивати

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк дала пораду, як добре відпочити і ні в чому собі не відмовляти, якщо кавалер не поспішає везти на курорт.

Нагадаємо, що на Різдво Леся Нікітюк відправилася додому в Хмельницький до родичів, з якими зустріла свято. Телеведуча з'явилася в рідних краях в оригінальній шубці яскравого кольору, через що шанувальники порівняли її з персонажем Грінчем.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Леся Нікітюк
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