Лялечка: Оля Полякова замилувала ексклюзивним дитячим фото з оригінальною зачіскою

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица в дитинстві сама собі зробила зачіску

Оля Полякова рідко показує архівні знімки, зате фотозвітами з концертів і повсякденними кадрами ділиться охоче. Співачка вирішила зробити виняток у Всесвітній день дітей і опублікувати ексклюзивний кадр, на якому вона ще зовсім маленька.

Так, майбутня Королева ночі зображена з м'ячем в руках. Вона мило посміхається прямо в камеру, а на щоках у неї видно чарівні ямочки. На голові у Олі – білий бант, причому у дівчинки коротка стрижка з кумедним нерівним чубчиком. Підпису співачка пояснила, чому її зачіска виглядає саме так.

“Ну шо виросло, то виросло. З днем захисту дітей! Чубок стригла сама", - підписала співачка дитячий знімок.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Взагалі не змінилася!" - констатував шоумен і комік Гарік Бірча.

Інші ж підписники Суперблондинки дозволили собі з ним не погодитися.

Олічка взагалі не схожа, якщо чесно. Вибач, якщо образила

Мені здається, що всі в дитинстві себе стригли

Сонечко! А зростала сонячна жіночка!

Няшечка

Клас

Красуня!

Виросло прекрасне

Лялечка

Ой, яка дівчинка. Ямочки як у мене

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова зважилася на особисте визнання. Вона заявила, що перестала подобатися собі за час тривалого карантину, а також закликала жінок довіритися професіоналам і відвідувати косметолога. Так, вона показала відео з салону краси і продемонструвала, які процедури їй роблять.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite