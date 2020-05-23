Учила ее целоваться: Оля Полякова призналась, когда хочет выдать дочку замуж

Фото: Оля Полякова с дочерьми (instagram.com/polyakovamusic)

По словам певицы, у нее с дочерью очень доверительные отношения

Украинская "Королева ночи" Оля Полякова сыграла в "Правду или действие" с Потапом на своей странице в Instagram, где не только расспросила продюсера о его отношениях с красавицей женой Настей Каменских, но и сама немного разоткровенничалась. Так, певица рассказала о личной жизни своей старшей дочери - 15-летней Маши, которая внешне очень похожа на звездную маму. Как призналась артистка, у девочки уже есть парень, а она помогает ей полезными советами - к примеру, о технике поцелуев.

Впрочем, дело обошлось словесным инструктажем - показывать Оля уже не стала.

"Да, у нее есть парень, и они уже "лупятся в десна". А что, я должна ей говорить не делай этого? Она все равно сделает! - сказала прогрессивная мать. - Она мне показала, как это делает, а я дала ей совет - немножко расслаблять губы. Все остальное я ей расскажу, показывать не буду. Но вообще у нас с Машей очень близкие отношения, и я бы хотела все про нее знать. И поэтому я так с ней общаюсь, что она прислушивается к моему мнению. Ни о каких близких отношениях у нее пока речи не идет, она еще маленькая, но парень уже есть".

Фото: Оля Полякова с дочерьми Машей и Алисой (instagram.com/polyakovamusic)

Что касается замужества, то Полякова готова "освободить" дочь от своей опеки после 30, поскольку брак в более раннем возрасте считает бессмысленным. По мнению артистки, сначала нужно понять, чего ты на самом деле хочешь.

"Зачем выходить замуж в 20? У тебя столько еще может быть на пути любви, разных мужчин. Это круто! А не вот это вот - давай детей делать! В прошлом веке мы умирали при родах, и зубы все вываливались в 40 лет. Лев Толстой описывал маму Наташи Ростовой как пожилую 35-летнюю женщину. Сегодня все по-другому! Люди заканчивают вуз, начинают работать, в 30-35 меняют все, потому что только в 35 человек понимает, чего он хочет, куда ему двигаться. А до этого еще детство. Так зачем же лезть в серьезные взрослые отношения, пока ты сам ребенок?" - считает звезда.

Певица призналась, что и сама слишком рано вышла замуж, потому не хочет такого для своей дочери.

"Я замуж вышла рано. Сейчас я бы так не выходила замуж. Если честно, я бы вообще сейчас замуж не выходила! Я не понимаю, зачем это нужно!" - заявила Оля.

Как мы ранее писали, Оля Полякова вызвала восторг в сети стильной фотосессией с дочками Машей и Алисой.

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Автор: Марина Настевич