Перестала себе нравиться в зеркале: Оля Полякова сделала откровенное признание о внешности

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова пожаловалась на минусы домашней изоляции

Оля Полякова, как и многие другие украинские селебритис, продолжает проводить время на домашней изоляции. Несмотря на послабление карантина, концертов от любимых звезд ждать еще нескоро! Зато теперь можно посещать любимые салоны красоты, парикмахерские - и привести себя, наконец, в порядок после двух месяцев изоляции. Что и поспешила сделать “Королева ночи”.

Так, Полякова записала видео для своих поклонников, в котором, к слову, позирует без капли макияжа. Следует отметить, что вынужденный отдых пошел красотке только на пользу. А вот сама Полякова так не считает.

Исполнительница честно призналась фолловерам, что за два месяца на карантине она перестала сама себе нравиться! В связи с чем певица буквально призывает каждого время от времени баловать себя походами к профессиональным косметологам.

“Знаете, до карантина я думала, что походы в салон делают какой-то эффект немножечко, как-то поддерживают. Но можно и обойтись. Так вот, посидев два месяца на карантине, перестав себе нравиться в зеркале, я вообще не понимала, что происходит. А сегодня я наконец-то попала в салон. Ребята, салоны работают! Нам без них было очень тяжело. Короче, я уже очень даже ОК”, - рассказала Полякова.

Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Далее красотка показала несколько процедур, которые выполняет в кабинете косметолога.

А для наглядности, Оля даже показала лицо до процедуры и после - действительно есть разница!

Отметим, что карантин Полякова с мужем и дочерьми Машей и Алисой проводит в загородном доме. За два месяца певица стала “королевой прямых эфиров”. Каждый день Оля по несколько раз выходит в прямые эфиры с поклонниками. Певица готовит, тренируется, общается и играет в забавные игры с коллегами - и все это онлайн. Более того, певица пообещала, что и после карантина будет стараться находить время на подобное общение.

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой в купальнике похвасталась вечерним релаксом в бассейне.

Автор: Юля Петрова