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"Куда смотрит Потап?" Каменских взбудоражила сеть пикантными фото в ванной

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.08.2019 - 15:12
"Куда смотрит Потап?" Каменских взбудоражила сеть пикантными фото в ванной
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица похвасталась в сети своими упругими ягодицами

Сексапильная украинская певица Настя Каменских, которая недавно сделала интригующее заявление о переменах в жизни с приходом осени, по праву гордится своей фигурой. Артистка правильно питается и регулярно занимается спортом (нередко в компании любимого мужа Потапа) и с удовольствием демонстрирует в сети свои аппетитные формы.

И если некоторые фанаты ожидали, что после свадьбы Настя угомонится и в ее ленте станет меньше откровенных фото - то зря. Так, исполнительница опубликовала новую серию пикантных кадров, которые вызвали бурные обсуждения в сети.

На фото Каменских позирует в полумраке ванной комнаты в полупрозрачном черном боди. Красотка поворачивается к камере то спиной, то боком, то передом, позволяя рассмотреть свои волнующие изгибы со всех ракурсов. На некоторых кадрах она впридачу игриво прикусывает свой пальчик.

&quot;Куда смотрит Потап?&quot; Каменских взбудоражила сеть пикантными фото в ванной&quot;Куда смотрит Потап?&quot; Каменских взбудоражила сеть пикантными фото в ванной

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Soy tu sueño", - подписала публикацию певица, что переводится с испанского как "Я твоя мечта".

&quot;Куда смотрит Потап?&quot; Каменских взбудоражила сеть пикантными фото в ванной

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Мнения пользователей сети разделились - многие принялись оставлять комплименты роскошной фигуре и красоте Насти. Но нашлось и немало фолловеров, которым подобные фото показались чересчур откровенными и они возмущенно интересуются, куда же смотрит муж артистки Потап и почему позволяет ей выставлять такие интимные кадры.

Продюсер не заставил себя ждать и с юмором отреагировал на публикацию жены, изобразив возмущение.

"Нннннааааааасть!!!! марш домой!!!" - написал Потап.

&quot;Куда смотрит Потап?&quot; Каменских взбудоражила сеть пикантными фото в ванной

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

  • Попа почти как у Ким
  • Я думала это Кардашьян. Очень похожа
  • Зачем это тут? Мир сходит сума... не осталось ничего тайного... все наружу... полная безнравственность...
  • Перебор
  • Аяяй, куди дивиться Потап
  • Нимфа
  • @realpotap Лёх, накажи её за такие фотки
  • Настя....ну зачем ты так...хулиганка
  • Ты моя мечта
  • Офигенная
  • Молодая жена, так сказать
  • хороша Дьяволица

&quot;Куда смотрит Потап?&quot; Каменских взбудоражила сеть пикантными фото в ванной

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских в бикини порассуждала об идеалах красоты и призналась, считает ли свою внешность идеальной. По словам певицы, она нередко занимается самокопанием и находит недостатки в своей фигуре.

К слову, Настя Каменских показала ранее целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.

"Новый сезон - новая ты!" Каменских без макияжа сделала интригующее заявление Настя Каменских в бикини призналась, считает ли свою внешность идеальной
Новости Украины Настя КаменскихПотапфигура
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