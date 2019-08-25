"Куда смотрит Потап?" Каменских взбудоражила сеть пикантными фото в ванной

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица похвасталась в сети своими упругими ягодицами

Сексапильная украинская певица Настя Каменских, которая недавно сделала интригующее заявление о переменах в жизни с приходом осени, по праву гордится своей фигурой. Артистка правильно питается и регулярно занимается спортом (нередко в компании любимого мужа Потапа) и с удовольствием демонстрирует в сети свои аппетитные формы.

И если некоторые фанаты ожидали, что после свадьбы Настя угомонится и в ее ленте станет меньше откровенных фото - то зря. Так, исполнительница опубликовала новую серию пикантных кадров, которые вызвали бурные обсуждения в сети.

На фото Каменских позирует в полумраке ванной комнаты в полупрозрачном черном боди. Красотка поворачивается к камере то спиной, то боком, то передом, позволяя рассмотреть свои волнующие изгибы со всех ракурсов. На некоторых кадрах она впридачу игриво прикусывает свой пальчик.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Soy tu sueño", - подписала публикацию певица, что переводится с испанского как "Я твоя мечта".

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Мнения пользователей сети разделились - многие принялись оставлять комплименты роскошной фигуре и красоте Насти. Но нашлось и немало фолловеров, которым подобные фото показались чересчур откровенными и они возмущенно интересуются, куда же смотрит муж артистки Потап и почему позволяет ей выставлять такие интимные кадры.

Продюсер не заставил себя ждать и с юмором отреагировал на публикацию жены, изобразив возмущение.

"Нннннааааааасть!!!! марш домой!!!" - написал Потап.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Попа почти как у Ким

Я думала это Кардашьян. Очень похожа

Зачем это тут? Мир сходит сума... не осталось ничего тайного... все наружу... полная безнравственность...

Перебор

Аяяй, куди дивиться Потап

Нимфа

@realpotap Лёх, накажи её за такие фотки

Настя....ну зачем ты так...хулиганка

Ты моя мечта

Офигенная

Молодая жена, так сказать

хороша Дьяволица

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских в бикини порассуждала об идеалах красоты и призналась, считает ли свою внешность идеальной. По словам певицы, она нередко занимается самокопанием и находит недостатки в своей фигуре.

К слову, Настя Каменских показала ранее целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.