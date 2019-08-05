Горячая красотка: Настя Каменских в "хищном" бикини отдохнула на яхте

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица продолжает радовать горячими снимками с отдыха

Потап и Настя Каменских продолжают свое путешествие по морю на яхте в Италии. Они ежедневно делятся фото и видео со своего отпуска, который, к слову, стал вторым медовым месяцем влюбленных после свадьбы. В компании друзей, участника "Время и Стекло" Алексея- Завгороднего-Позитива и его жены, дизайнера одежды Анны, они катаются вдоль Средиземноморского побережья и посещает городки Сардинии. Артисты успели добраться до Корсики и теперь купаются в открытом море и наслаждаются мягким местным климатом.

На instagram-страничке Настя опубликовала уже традиционное фото в бикини. Такими снимками она радует поклонников ежедневно, меняя купальники как перчатки.

На этот раз певица отдала предпочтение "леопардовому" варианту, который выгодно подчеркнул ее сочную фигуру. Она стоит на корме яхты, кокетливо поправляя копну кудрявых волос рукой.

Фото в бикини явно понравилось многочисленным подписчикам звезды, о чем они рассказали в комментариях, не жалея комплиментов.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Настя, ты прекрасна

Это просто сила и огонь! Красота спасёт мир!

Идеальна

Секси – секси

Красуня! Купальнички бомбові

Сочная девушка

Ох, хороша

Шикарный купальник очень сильно подчеркивает вашу фигуру

Настя у тебя шикарная фигура, супер

Такую красоту стыдно прятать

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап озадачил поклонников фото с Настей Каменских на Корсике, показав на камеру опухший глаз.

Ранее Настя Каменских очаровала счастливым эмоциональным фото на отдыхе с Потапом.