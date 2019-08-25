"Куди дивиться Потап?" Каменських розбурхала мережу пікантними фото у ванній

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка похвалилася в мережі своїми пружними сідницями

Сексапільна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно зробила інтригуючу заяву про зміни в житті з приходом осені, по праву пишається своєю фігурою. Артистка правильно харчується і регулярно займається спортом (нерідко в компанії коханого чоловіка Потапа) і з задоволенням демонструє в мережі свої апетитні форми.

І якщо деякі фанати очікували, що після весілля Настя вгамується і в її стрічці стане менше відвертих фото - то даремно. Так, виконавиця опублікувала нову серію пікантних кадрів, які викликали бурхливі обговорення в мережі.

На фото Каменських позує в напівтемряві ванної кімнати в напівпрозорому чорному боді. Красуня повертається до камери то спиною, то боком, то передом, дозволяючи розглянути свої хвилюючі вигини з усіх ракурсів. На деяких кадрах вона на додачу грайливо прикушує свій пальчик.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Soy tu sueño", - підписала публікацію співачка, що перекладається з іспанського як "Я твоя мрія".

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Думки користувачів мережі розділилися - багато почали залишати компліменти розкішній фігурі і красі Насті. Але знайшлося й чимало фоловерів, яким подібні фото здалися занадто відвертими і вони обурено цікавляться, куди ж дивиться чоловік артистки Потап і чому дозволяє їй виставляти такі інтимні кадри.

Продюсер не змусив себе чекати і з гумором відреагував на публікацію дружини, зобразивши обурення.

"Нннннааааааасть!!!! марш додому!!!" - написав Потап.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Попа майже як у Кім

Я думала це Кардашьян. Дуже схожа

Навіщо це тут? Світ сходить сума... не залишилося нічого таємного... все назовні... повна аморальність...

Перебір

Аяяй, куди дивиться Потап

Німфа

@realpotap Лех, покарай її за такі фотки

Настя....ну навіщо ти так...хуліганка

Ти моя мрія

Офігенна

Молода дружина, так би мовити

хороша Дияволиця

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських в бікіні поміркувала про ідеали краси і зізналася, чи вважає свою зовнішність ідеальною. За словами співачки, вона нерідко займається самокопанням і знаходить недоліки у своїй фігурі.

До речі, Настя Каменських показала раніше цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.