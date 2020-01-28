Кучеренко рассказала о безоговорочном доверии к Комарову: Забыла слово "страшно"

Ведущая программы «Зірковий спорт» на телеканале «ICTV», «Мисс Украина-2016» и куратор благотворительного проекта «Наставничество» Александра Кучеренко стала главной героиней свежего выпуска журнала «Караван Историй».

На обложке глянца Александра позирует в костюме от бренда Loreine небесно-голубого оттенка, который придает ее образу некоторую сдержанность и в то же время - нежность.

В эксклюзивном интервью Александра рассказала о воле к победе, отношениях с супругом Дмитрием Комаровым и благотворительном проекте «Наставничество».

Вспоминая свою победу на конкурсе «Мисс Украина-2016», телеведущая призналась, что привыкла ставить перед собой высокие цели:

«Признаюсь честно, я шла на конкурс «Мисс Украина-2016» победить, потому что и раньше принимала участие в конкурсах именно с этой целью. Какой смысл идти и тратить время, чтобы просто поучаствовать? Мне важно ставить перед собой цели и добиваться их».

Еще во время участия в конкурсе красоты Александра Кучеренко начала заниматься благотворительностью и помогать детям. Сегодня она является куратором проекта «Наставничество», который помогает детям-сиротам социализироваться и адаптироваться ко взрослой жизни. Проект позволяет взрослому человеку стать наставником для ребенка, не усыновляя его, а детям-сиротам – обрести друга, надежного человека, который посоветует и поддержит в трудную минуту.

Телеведущая рассказала, что мечтает о том, чтобы каждый ребенок-сирота в Украине смог ощутить родительскую заботу и любовь.

«Если же говорить о моей глобальной мечте в этом направлении, то я бы реформировала интернаты. Сделала бы так, чтобы их не существовало в принципе, потому что альтернатива им есть уже сейчас. К примеру, патронатные семьи. У детей должны быть родители и здоровые отношения в семье», - говорит Александра.

Также телеведущая приоткрыла завесу тайны личной жизни и рассказала читателям

о безоговорочном доверии в молодой семье с Дмитрием Комаровым:

«Рядом с мужем я уже забыла слово «страшно». С ним я всегда чувствую себя защищенно и комфортно, где бы мы ни находились. К тому же, я же не лезу туда, куда может он. Потому что те вещи, которые мой муж делает в своей программе «Мир наизнанку», под силу только ему. Я одновременно переживаю и спокойна за него».

О закулисье конкурсов красоты, внутренней силе и о том, почему звездная пара скрывала свои отношения, читайте в эксклюзивном интервью Александры Кучеренко в свежем номере журнала «Караван Историй».

Напомним, ранее Дмитрий Комаров признался, как поддерживает отношения на расстоянии с молодой женой.