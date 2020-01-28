Кучеренко розповіла про беззастережну довіру до Комарова: Забула слово "страшно"

Ведуча програми «Зірковий спорт» на телеканалі «ICTV», «Міс Україна-2016» та куратор благодійного проекту «Наставництво» Олександра Кучеренка стала головною героїнею свіжого випуску журналу «Караван Історій».

На обкладинці глянцю Олександра позує в костюмі від бренду Loreine небесно-блакитного відтінку, який надає її образу деяку стриманість і в той же час - ніжність.

В ексклюзивному інтерв'ю Олександра розповіла про волю до перемоги, стосунках з чоловіком Дмитром Комаровим та благодійний проект «Наставництво».

Згадуючи свою перемогу на конкурсі «Міс Україна 2016», телеведуча зізналася, що звикла ставити перед собою високі цілі:

«Зізнаюся чесно, я йшла на конкурс «Міс Україна 2016» перемогти, тому що і раніше брала участь в конкурсах саме з цією метою. Який сенс йти і витрачати час, щоб просто взяти участь? Мені важливо ставити перед собою цілі і досягати їх».

Ще під час участі в конкурсі краси Олександра Кучеренко почала займатися благодійністю і допомагати дітям. Сьогодні вона є куратором проекту «Наставництво», який допомагає дітям-сиротам соціалізуватися і адаптуватися до дорослого життя. Проект дозволяє дорослій людині стати наставником для дитини, не усиновляючи її, а дітям-сиротам – знайти друга, надійну людину, яка порадить і підтримає у важку хвилину.

Телеведуча розповіла, що мріє про те, щоб кожна дитина-сирота в Україні змогла відчути батьківську турботу і любов.

«Якщо ж говорити про мою глобальну мрію в цьому напрямку, то я б реформувала інтернати. Зробила б так, щоб їх не існувало в принципі, тому що альтернатива їм є вже зараз. Наприклад, патронатні сім'ї. У дітей повинні бути батьки і здорові відносини в родині», – каже Олександра.

Також телеведуча відкрила завісу таємниці особистого життя і розповіла читачам про беззастережну довіру в молодій родині з Дмитром Комаровим:

«Поруч з чоловіком я вже забула слово «страшно». З ним я завжди відчуваю себе захищено і комфортно, де б ми не знаходилися. До того ж, я ж не лізу туди, куди може він. Тому що ті речі, які мій чоловік робить у своїй програмі «Світ навиворіт», під силу тільки йому. Я одночасно переживаю і спокійна за нього».

Про залаштунки конкурсів краси, внутрішню силу і про те, чому зіркова пара приховувала свої стосунки, читайте в ексклюзивному інтерв'ю Олександри Кучеренко в свіжому номері журналу «Караван Історій».

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров зізнався, як підтримує стосунки на відстані з молодою дружиною.