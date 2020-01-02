"Кто еще синий?" Маша Ефросинина повеселила сеть фото из Вены

Маша Ефросинина с удовольствием делится в сети моментами из своей жизни - как семейными, так и рабочими, а также полезной информацией - к примеру, на днях ведущая опубликовала видеоурок по уходу за кожей лица. Сама 40-летняя звезда выглядит просто прекрасно и явно моложе своего возраста! На новогодние каникулы она вместе с мужем и детьми отправилась в столицу Австрии Вену.

Яркими кадрами с семейного отдыха Маша поделилась на своей страничке в Instagram, а заодно продемонстрировала отменное чувство юмора и зарядила позитивом. Так, теледива опубликовала снимок из отеля, на котором сидит за столиком кафе в облегающем синем платье и мило улыбается на камеру.

"Так, и кто ещё сегодня синий?" - с юмором подписала кадр звезда.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Позже она выложила еще одно фото, показав свой аутфит для прогулок по Вене. Маша позирует в темных джинсах, белой водолазке с геометрическим принтом и белом берете.

"Венских тысячи шагов..." - прокомментировала снимок Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

В комментариях фолловеры шутливо ответили ,что 1 января "синими" были многие, а также отметили, что Маше очень идет этот цвет.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Люблю синій. Вам, Маша, дуже пасує

Очень идёт!

на брюнетках этот цвет Агонь

Пол Украины синие

это вы на что намекаете, Маша???

@mashaefrosinina Ой Машенька их сегодня очень много , но!, только Вы одна такая красивая

Цвет настроения

Вся страна

только хотела написать "синий иней, синий синий иней", как девушка сверху меня опередила

Цвет года по Пантону, скоро все будем синие

Все синие

Маша, вы как всегда бесподобно выглядите!

Машенька, така худенька, клас! Як ви тримаэте форму пiд час свят, я просто дивуюсь

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными людьми.