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"Кто еще синий?" Маша Ефросинина повеселила сеть фото из Вены

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Ведущая вместе с семьей улетела на праздничные каникулы в Австрию

Маша Ефросинина с удовольствием делится в сети моментами из своей жизни - как семейными, так и рабочими, а также полезной информацией - к примеру, на днях ведущая опубликовала видеоурок по уходу за кожей лица. Сама 40-летняя звезда выглядит просто прекрасно и явно моложе своего возраста! На новогодние каникулы она вместе с мужем и детьми отправилась в столицу Австрии Вену.

Яркими кадрами с семейного отдыха Маша поделилась на своей страничке в Instagram, а заодно продемонстрировала отменное чувство юмора и зарядила позитивом. Так, теледива опубликовала снимок из отеля, на котором сидит за столиком кафе в облегающем синем платье и мило улыбается на камеру.

"Так, и кто ещё сегодня синий?" - с юмором подписала кадр звезда.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Позже она выложила еще одно фото, показав свой аутфит для прогулок по Вене. Маша позирует в темных джинсах, белой водолазке с геометрическим принтом и белом берете.

"Венских тысячи шагов..." - прокомментировала снимок Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

В комментариях фолловеры шутливо ответили ,что 1 января "синими" были многие, а также отметили, что Маше очень идет этот цвет.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

  • Люблю синій. Вам, Маша, дуже пасує
  • Очень идёт!
  • на брюнетках этот цвет Агонь
  • Пол Украины синие
  • это вы на что намекаете, Маша???
  • @mashaefrosinina Ой Машенька их сегодня очень много , но!, только Вы одна такая красивая
  • Цвет настроения
  • Вся страна
  • только хотела написать "синий иней, синий синий иней", как девушка сверху меня опередила
  • Цвет года по Пантону, скоро все будем синие
  • Все синие
  • Маша, вы как всегда бесподобно выглядите!
  • Машенька, така худенька, клас! Як ви тримаэте форму пiд час свят, я просто дивуюсь

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными людьми.

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