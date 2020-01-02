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"Хто ще синій?" Маша Єфросиніна повеселила мережу фото з Відня

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Ведуча разом з родиною відлетіла на святкові канікули до Австрії

Маша Єфросиніна з задоволенням ділиться в мережі моментами свого життя - як сімейними, так і робочими, а також корисною інформацією - наприклад, днями ведуча опублікувала відеоурок по догляду за шкірою обличчя. Сама 40-річна зірка виглядає просто чудово і явно молодше свого віку! На новорічні канікули вона разом з чоловіком і дітьми відправилася в столицю Австрії Відень.

Яскравими кадрами з сімейного відпочинку Маша поділилася на своїй сторінці в Instagram, а заодно продемонструвала відмінне почуття гумору і зарядила позитивом. Так, теледіва опублікувала знімок з готелю, на якому сидить за столиком кафе в облягаючому синьому платті і мило посміхається на камеру.

"Так, і хто ще сьогодні синій?" - з гумором підписала кадр зірка.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Пізніше вона виклала ще одне фото, показавши свій аутфит для прогулянок по Відню. Маша позує в темних джинсах, білій водолазці з геометричним принтом й білому береті.

"Віденських тисячі кроків..." - прокоментувала знімок Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

В коментарях фолловери жартівливо відповіли ,що 1 січня "синіми" були багато, а також зазначили, що Маші дуже личить цей колір.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

  • Люблю синій. Вам, Маша, дуже пасує
  • Дуже йде!
  • на брюнетках цей колір Агонь
  • Підлогу України сині
  • це ви на що натякаєте, Маша???
  • @mashaefrosinina Ой Машенька їх сьогодні дуже багато , але!, тільки Ви одна така красива
  • Колір настрою
  • Вся країна
  • тільки хотіла написати "синій іній, синій синій іній", як дівчина зверху мене випередила
  • Колір року по Пантону, скоро всі будемо сині
  • Всі сині
  • Маша, ви як завжди чудово виглядаєте!
  • Машенька, така худенька, клас! Як ви тримаэте форму під час свят, я просто дивуюсь

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними людьми.

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