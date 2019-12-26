ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мечта всех мам и жен: Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2019 - 13:51
Мечта всех мам и жен: Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными
Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Днем Ефросинина отдыхала с родными, ночью - распаковывала подарки

Маша Ефросинина не перестает восхищать поклонников своими душевными семейными буднями. Украинская телеведущая и блогер - одна из звезд украинского шоу-бизнеса, кто с удовольствием рассказывает о своей личной жизни, активно ведет свой instagram-блог, а также делится различными секретами красоты. При этом наиболее часто в блоге Ефросининой появляется ее сын - 5-летний Саша. А вот старшая дочь, 15-летняя Нана - не частая гостья в блоге своей звездной мамы. Телеведущая уже неоднократно объясняла, что Нана у нее - серьезная девочка, которая большую часть своего времени посвящает учебе.

А вот 5-летний Саша с удовольствием “светится” в постах Ефросининой. И даже иногда сам просит маму “поснимать” его для ее блога. Выходной на католическое Рождество Маша провела в родными дома. Так, Ефросинина опубликовала милое селфи с сыном. “А кто вам всегда рад дома?” - уточняет Маша.

Мечта всех мам и жен: Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными

Маша Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также у себя в разделе сториз Ефросинина показала мужа (бизнесмен Тимур Хромаев), который играет с сыном.

Однако, как выяснилось, Саша умудрился заболеть на праздники. Мама ласково называет его “сопливым кашалотиком”.

Мечта всех мам и жен: Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными

Муж Маши Ефросининой играет с сыном (скриншот: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Ефросининой поспешили оставить приятные комментарии под ее новым фото с сыном:

  • “Очень мамин”
  • “Дуже люблю Ваші фото з малим ,відчуваю тепло ,ніжність і любов.. Ви -неперевершена!!”
  • “Маша, лет 25 больше и не дашь)) Ты родник с молодильной водичкой нашла???)))”
  • “Вы красавица”
  • “Маша вы супер! А ваши дети и муж - мечта всех мам и жен!”

Мечта всех мам и жен: Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными

Скриншот комментариев: nstagram.com/mashaefrosinina

Кстати, а вот ночью, когда все родные уже давно спали, Маша решила разобрать новогодние подарки, которые ей прислали десятки брендов. Так что телеведущая нашла, чем себя занять!

Мечта всех мам и жен: Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными

Мечта всех мам и жен: Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными

Напомним, ранее Ефросинина очаровала семейной рождественской фотосессией.

Маша Ефросинина откровенно призналась, почему начала изводить себя жесткими диетами "Молчит шестой час": Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским
Новости Украины Маша Ефросининасемьятелеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь