Мечта всех мам и жен: Маша Ефросинина очаровала семейными буднями с родными

Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Днем Ефросинина отдыхала с родными, ночью - распаковывала подарки

Маша Ефросинина не перестает восхищать поклонников своими душевными семейными буднями. Украинская телеведущая и блогер - одна из звезд украинского шоу-бизнеса, кто с удовольствием рассказывает о своей личной жизни, активно ведет свой instagram-блог, а также делится различными секретами красоты. При этом наиболее часто в блоге Ефросининой появляется ее сын - 5-летний Саша. А вот старшая дочь, 15-летняя Нана - не частая гостья в блоге своей звездной мамы. Телеведущая уже неоднократно объясняла, что Нана у нее - серьезная девочка, которая большую часть своего времени посвящает учебе.

А вот 5-летний Саша с удовольствием “светится” в постах Ефросининой. И даже иногда сам просит маму “поснимать” его для ее блога. Выходной на католическое Рождество Маша провела в родными дома. Так, Ефросинина опубликовала милое селфи с сыном. “А кто вам всегда рад дома?” - уточняет Маша.

Маша Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также у себя в разделе сториз Ефросинина показала мужа (бизнесмен Тимур Хромаев), который играет с сыном.

Однако, как выяснилось, Саша умудрился заболеть на праздники. Мама ласково называет его “сопливым кашалотиком”.

Муж Маши Ефросининой играет с сыном (скриншот: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Ефросининой поспешили оставить приятные комментарии под ее новым фото с сыном:

“Очень мамин”

“Дуже люблю Ваші фото з малим ,відчуваю тепло ,ніжність і любов.. Ви -неперевершена!!”

“Маша, лет 25 больше и не дашь)) Ты родник с молодильной водичкой нашла???)))”

“Вы красавица”

“Маша вы супер! А ваши дети и муж - мечта всех мам и жен!”

Скриншот комментариев: nstagram.com/mashaefrosinina

Кстати, а вот ночью, когда все родные уже давно спали, Маша решила разобрать новогодние подарки, которые ей прислали десятки брендов. Так что телеведущая нашла, чем себя занять!

Напомним, ранее Ефросинина очаровала семейной рождественской фотосессией.