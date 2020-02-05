Крылья любви: Дмитрий Комаров рассказал, как в Китае решал проблему длительной разлуки с женой

Ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» на канале «1+1» Дмитрий Комаров ответил на самый популярный вопрос от поклонников программы - как путешественник пережил разлуку со своей женой Александрой Кучеренко во время длительной экспедиции в Китай.

Как отмечает телеведущий, когда он был холостяком, он мог смело уезжать в экспедиции длительностью в 4 месяца и больше. Но после свадьбы он специально стал планировать график командировок так, чтобы была возможность видеться с женой. Первым испытанием для пары стала экспедиция Дмитрия Комарова в Китай, где он с лета до нового года вместе с Александром Дмитриевым снимал новый сезон программы «Мир наизнанку».

«Практически весь длительный период съемок мы с женой регулярно виделись. Мы летали туда-сюда с лета до Нового года. Через месяц после начала съемок Саша прилетела ко мне в Китай, и мы даже не останавливали съемки. Потом, еще через месяц, мы на 5 дней встретились в Таиланде, где провели невероятное путешествие «дикарем» по северу, на границе с Бирмой и Лаосом. Потом я прилетел ко дню рождения Саши и побыл пару недель на работе, проконтролировал процесс обработки китайского материала и подготовки выпусков. Оператор Саша Дмитриев тоже побыл с семьей», - делится ведущий на своей странице в Instagram.

По словам Дмитрия Комарова, даже тысячи километров расстояния между парой не стали преградой для настоящей любви.

«Крылья любви существуют, вот в чем наш секрет борьбы с долгой разлукой во время экспедиций. Есть много профессий, связанных с долгими командировками: моряки дальнего плавания, летчики, дальнобойщики, машинисты, путешественники. Но для настоящей любви это не преграда. Согласны?», - спросил Комаров.

Как отмечает путешественник, несмотря на все сложности отношений на расстоянии, он любит свою работу и, конечно, продолжит снимать программу «Мир наизнанку». И вместе с любимым тревел-шоу зрители смогут открыть для себя еще много стран. Так, премьерную серию нового китайского сезона «Мира наизнанку» в эфире «1+1» посмотрели миллионы украинцев. В первом выпуске украинские путешественники начали открывать зрителю секреты неизведанного Китая, показали эксклюзивные кадры самого известного монастыря Шаолинь, а также настоящую детскую армию Поднебесной.

Уже во второй серии «Мира наизнанку», которая выйдет в эту среду на «1+1», Дмитрий Комаров проведет целый день в роли послушника Шаолиня. Ведущий покажет не только «изнанку» священного места, но и на себе испытает все тягости шаолиньской жизни. Ему придется следовать всем правилам монахов, подчиняться наставнику и жить по строгому распорядку дня, который начинается еще до восхода солнца.

В монастыре команде «Мира наизнанку» также удастся провести уникальную съемку проведения таинственного ритуала, куда не пускают иностранцев. Журналист попытается освоить сложную технику кунг-фу в группе лучших боевых монахов, а также покажет, как шаолиньские мужчины сделали самое уязвимое место на своем теле непробиваемым. Продолжения приключений Дмитрия Комарова в Китае - смотрите уже в эту среду в 22.45 на «1+1».

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, что помогло ему похудеть на 10 килограммов.