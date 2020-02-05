Крылья любви: Дмитрий Комаров рассказал, как в Китае решал проблему длительной разлуки с женой

Дмитрий Комаров поделился, как он пережил разлуку с женой, пока был в длительной экспедиции в Китае на съемках нового сезона «Мира наизнанку»
Ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» на канале «1+1» Дмитрий Комаров ответил на самый популярный вопрос от поклонников программы - как путешественник пережил разлуку со своей женой Александрой Кучеренко во время длительной экспедиции в Китай.
Как отмечает телеведущий, когда он был холостяком, он мог смело уезжать в экспедиции длительностью в 4 месяца и больше. Но после свадьбы он специально стал планировать график командировок так, чтобы была возможность видеться с женой. Первым испытанием для пары стала экспедиция Дмитрия Комарова в Китай, где он с лета до нового года вместе с Александром Дмитриевым снимал новый сезон программы «Мир наизнанку».
По словам Дмитрия Комарова, даже тысячи километров расстояния между парой не стали преградой для настоящей любви.
Как отмечает путешественник, несмотря на все сложности отношений на расстоянии, он любит свою работу и, конечно, продолжит снимать программу «Мир наизнанку». И вместе с любимым тревел-шоу зрители смогут открыть для себя еще много стран. Так, премьерную серию нового китайского сезона «Мира наизнанку» в эфире «1+1» посмотрели миллионы украинцев. В первом выпуске украинские путешественники начали открывать зрителю секреты неизведанного Китая, показали эксклюзивные кадры самого известного монастыря Шаолинь, а также настоящую детскую армию Поднебесной.
Уже во второй серии «Мира наизнанку», которая выйдет в эту среду на «1+1», Дмитрий Комаров проведет целый день в роли послушника Шаолиня. Ведущий покажет не только «изнанку» священного места, но и на себе испытает все тягости шаолиньской жизни. Ему придется следовать всем правилам монахов, подчиняться наставнику и жить по строгому распорядку дня, который начинается еще до восхода солнца.
В монастыре команде «Мира наизнанку» также удастся провести уникальную съемку проведения таинственного ритуала, куда не пускают иностранцев. Журналист попытается освоить сложную технику кунг-фу в группе лучших боевых монахов, а также покажет, как шаолиньские мужчины сделали самое уязвимое место на своем теле непробиваемым. Продолжения приключений Дмитрия Комарова в Китае - смотрите уже в эту среду в 22.45 на «1+1».
Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, что помогло ему похудеть на 10 килограммов.