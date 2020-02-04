Поедание лягушек и сала: Дмитрий Комаров поделился впечатлениями от китайской кухни

Дмитрий Комаров в Китае (фото: пресс-служба 1+1)

Новый сезон программы «Мир наизнанку» о приключениях Дмитрия Комарова в Китае - каждую среду в 22.45 на канале «1+1»

Ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» на «1+1», известный путешественник Дмитрий Комаров украсил обложку журнала «Телескоп» и в эксклюзивном интервью рассказал, чем его удивил Китай, как в Поднебесной встречали украинцев, чем кормили и чему научили.

После длительной экспедиции в Китай Дмитрий Комаров вернулся в Украину не только с новым сезоном программы «Мир наизнанку», который с 29 января успешно стартовал на канале «1+1», но и с впечатляющим опытом. По его словам, он очень долго мечтал побывать в Поднебесной - и эта страна перевернула его сознание и влюбила в себя.

«Я бы сказал, что Китай — это абсолютно другой мир. Он превзошел все ожидания. У меня большой опыт путешествий по азиатским странам, но Китай все равно стоит особняком — он ни на что не похож. Меня эта страна влюбила в себя и многому научила», - отвечает Комаров.

По традиции «Мира наизнанку», в каждой экспедиции Дмитрий Комаров изучает местную кухню и дегустирует все, даже самые странные деликатесы. Не стал исключением и Китай.

«Китайская кухня заслуживает отдельного внимания. Она кардинально отличается от нашей — там огромный выбор супов, мяса, риса и салатов, благодаря которым я, возможно, и улучшил свою физическую форму. К тому же в большинстве тамошних ресторанов нет такого понятия, как индивидуальный заказ, — еду берут на общий стол. Отсюда и выражение: «Еще один гость — это всего лишь две дополнительные палочки для еды». Как правило, мы кушали в так называемых «самоварных» — таких заведениях, где прямо на столе стоит горелка, тебе приносят свежие ингредиенты, и ты сам варишь суп или жаришь мясо. Это был самый популярный способ питания, и я успел к нему привыкнуть. Вообще, страна необычайно вкусная — в прямом и переносном смысле», - делится Дмитрий.

А на вопрос, что самое отвратительное ему пришлось попробовать в Китае, ведущий отвечает, что его уже сложно чем-то удивить.

«Даже поедая жареных лягушек, я был очень доволен. И назвать их мерзкими не могу», - смеется путешественник.

Кроме того, команда тревел-шоу во всех путешествиях устраивает кулинарные эксперименты и угощает иностранцев традиционными украинскими блюдами.

«Обмен кулинарными традициями, как всегда, золотой нитью пройдет через весь сезон. Где бы мы ни были, всюду устраивали перекусы с салом, черным хлебом и горчицей. Иногда угощали китайцев нашей «горилкой», ели соленые огурцы и помидоры, красную и черную икру. Как ни странно, сало в основном воспринималось на ура. А вот с икрой как‑то не сложилось — к ней относились с осторожностью. Когда я угощал китайцев нашей едой, они, конечно же, приглашали меня на свои застолья», - отмечает он.

Также Дмитрий Комаров в интервью рассказал об отношениях со своей женой, телеведущей Александрой Кучеренко. Как признался ведущий, он часто сам фотографирует супругу, ведь с детства увлекается фотографией.

«Мы уважаем увлечения друг друга. И само собой, когда складывается подходящая ситуация, когда мы чувствуем правильную атмосферу, я фотографирую Сашу. Но скорее не как модель, а как любимую жену. Так что в нашей коллекции появляется все больше красивых Сашиных снимков, сделанных мною», - рассказал Дмитрий.

Больше интересных подробностей о жизни Дмитрия Комарова и новом китайском сезоне тревел-шоу «Мир наизнанку» на «1+1» читайте в свежем выпуске журнала «Телескоп».

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, что помогло ему похудеть на 10 килограммов.