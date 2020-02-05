Крила любові: Дмитро Комаров розповів, як в Китаї вирішував проблему тривалої розлуки з дружиною

Ведучий тревел-шоу «Світ навиворіт» на каналі «1+1» Дмитро Комаров відповів на найпопулярніше питання від шанувальників програми - як мандрівник пережив розлуку зі своєю дружиною Олександрою Кучеренко під час тривалої експедиції в Китай.

Як зазначає телеведучий, коли він був холостяком, то міг сміливо їхати в експедиції тривалістю в 4 місяці і більше. Але після весілля він спеціально став планувати графік подорожей так, щоб була можливість бачитися з дружиною. Першим випробуванням для пари стала експедиція Дмитра Комарова в Китай, де він з літа до нового року разом з Олександром Дмитрієвим знімав новий сезон програми «Світ навиворіт».

«Практично весь тривалий період зйомок ми з дружиною регулярно бачилися. Ми літали туди-сюди з літа до Нового року. Через місяць після початку зйомок Саша прилетіла до мене в Китай, і ми навіть не зупиняли зйомки. Потім, ще через місяць, ми на 5 днів зустрілися в Таїланді, де провели неймовірну подорож «дикуном» по півночі, на кордоні з Бірмою і Лаосом. Потім я прилетів на день народження Саші і побув ще пару тижнів на роботі, проконтролював процес обробки китайського матеріалу і підготовки випусків. Оператор Саша Дмитрієв теж провів час з сім'єю», - ділиться ведучий на своїй сторінці в Instagram.

За словами Дмитра Комарова, навіть тисячі кілометрів відстані між парою не стали перешкодою для справжнього кохання.

«Крила кохання існують, ось у чому наш секрет боротьби з довгою розлукою під час експедицій. Є багато професій, пов'язаних з довгими відрядженнями: моряки далекого плавання, льотчики, далекобійники, машиністи, мандрівники. Але для справжнього кохання це не перешкода. Згодні?», - запитав Комаров.

Як зазначає мандрівник, незважаючи на всі складності відносин на відстані, він любить свою роботу і, звичайно, продовжить знімати програму «Світ навиворіт». І разом з улюбленим тревел-шоу глядачі зможуть відкрити для себе ще багато країн. Так, прем'єрну серію нового китайського сезону «Світу навиворіт» в ефірі «1+1» подивилися мільйони українців. У першому випуску українські мандрівники почали відкривати глядачеві секрети таємничого Китаю, показали ексклюзивні кадри найвідомішого монастиря Шаолінь, а також справжню дитячу армію Піднебесної.

Уже в другій серії «Світу навиворіт», яка вийде сьогодні на «1+1», Дмитро Комаров проведе цілий день в ролі послушника Шаоліня. Ведучий покаже не тільки «виворіт» священного місця, а й на собі відчує всі складнощі шаолінського життя. Йому доведеться дотримуватись всіх правил для монахів, слухати наставника і жити за суворим розпорядком дня, який починається ще до сходу сонця.

У монастирі команді «Світу навиворіт» також вдасться провести унікальну зйомку таємничого ритуалу, куди не пускають іноземців. Журналіст спробує освоїти складну техніку кунг-фу в групі кращих бойових монахів, а також покаже, як шаолінські чоловіки зробили найвразливіше місце на своєму тілі непробивним. Продовження пригод Дмитра Комарова в Китаї - дивіться вже сьогодні о 22.45 на «1+1».

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, що допомогло йому схуднути на 10 кілограмів.