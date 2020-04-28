Крутые! Потап и Каменских впечатлили эксклюзивным "домашним" бэкстейджем с Голоса страны-10

Потап и Настя Каменских впервые в юбилейгом сезоне шоу Голос страны заняли двойное тренерское кресло и до конца боролись за победу в проекте. Но Благодаря высокотехнологическому подходу к суперфиналу, он получился ярким и необычным, ведь тренеры, ведущие и даже участники вели прямое включения из дома. После объявления победителя, Потап поделился впечатлением от итогов проекта, а теперь Настя решила поинтересоваться мнением поклонников, понравился ли им суперфинал. Также певица показала эксклюзивные кадры с "домашнего" бэкстейджа.

На фото и коротких видео Потап и Настя показали, как на самом деле выглядели декорации, а звездой домашних съемок стала любимица пары – собачка Мими, котрой также нашлось место в кадре.

"Делюсь с вами фотографиями с бэкстейджа финала Голоса країни. А вы делитесь своими впечатлениями от суперфинала в комментариях ниже. Интересно почитать вас", - написала Настя, спровоцировав жаркие споры в сети.

Не все поклонники проекта и звездной пары остались в восторге от итогов вокального шоу, но кроме своего мнения, подписчки певицы оставляли еще и комплименты для пары звездных тренеров.

Вы лучшие

Эмоций много, с точки шоу и трансляции все отлично, но после объявления победителя будет сложно следующий сезон Голоса смотреть

Очень сильно расстроилась, что вы, ребятки, не победили. Вы замечательная пара и супер тренера! Удачи! Спасибо огромное за ваше творчество!

Настя супер красивая!

Олексій і Настя для мене найкращі! У Вас були сильні вокалісти! Фінал не дуже сподобався, мабудь із-за того, що все проходило онлайн... Але мене мало хто вразив

Ви класні

Настя самая красивая

Мими была звездой эфира

Крутые

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских научила, как принять и полюбить себя.