Круті! Потап і Каменських вразили ексклюзивним "домашнім" бэкстейджем з Голосу країни-10

Співачка попросила прихильників поділиться думкою про суперфінал Голосу країни-10
Потап і Настя Каменських вперше в юбилейному сезоні шоу Голос країни зайняли подвійне тренерське крісло і до кінця боролися за перемогу в проекті. Але завдяки високотехнологічному підходу до суперфіналу, він вийшов яскравим і незвичайним, адже тренери, ведучі і навіть учасники вели пряме включення з дому. Після оголошення переможця, Потап поділився враженням від підсумків проекту, а тепер Настя вирішила поцікавитися думкою шанувальників, чи сподобався їм суперфінал. Також співачка показала эексклюзивні кадраи "домашнього" бекстейджу.
На фото і коротких відео Потап і Настя показали, як насправді виглядали декорації, а зіркою домашніх зйомок стала улюблениця пари – собачка Мімі, якій також знайшлося місце в кадрі.
"Ділюся з вами фотографіями з бекстейджа фіналу Голосу країни. А ви діліться своїми враженнями від суперфіналу в коментарях нижче. Цікаво почитати вас", - написала Настя, спровокувавши палкі суперечки в мережі.
Не всі шанувальники проекту і зіркової пари залишилися в захваті від підсумків вокального шоу, але крім своєї думки, подписчки співачки залишали ще й компліменти для пари зікових тренерів.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Настя Каменських навчила, як прийняти і полюбити себе.