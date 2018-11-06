"Круглосуточно репетировать не могу": Женя Кот признался, что возвращение на Танцы со звездами дается ему нелегко

Женя Кот и Michelle Andrade (фото: instagram.com/kot_jenya)

Танцор уверяет, что все трудности сейчас — временны

Танцор Женя Кот отметил, что после серьезного лечения ему нелегко возвращаться к форме. И все же танцор подчеркивает — это временное явление.

"На удивление для себя, так долго и круглосуточно репетировать, как раньше, пока что не могу. Но это временное явление", — говорит Женя Кот.

Напомним, что после неутешительного диагноза — воспаление легких — известный хореограф и участник Танцев со звездами 2018 Женя Кот был вынужден пропускать не только репетиции, но также и прямые эфиры. Его звездная партнерша, певица Michelle Andrade становилась в пару с другими танцорами.

К счастью, собравшись силами и пройдя ускоренное лечение, Женя Кот вернулся на паркет Танцев. Уже во время 11 эфира танцевального шоу Кот и Andrade исполнили чувственный Фолк под песню "Червона рута".

Michelle Andrade и Женя Кот — Фолк

До этого Кот пропустил два прямых эфира. За это время он успел соскучиться по проекту.

"Как же я по этому соскучился! Вот, что лечит артиста. Только сцена и зритель... и настоящий друг, моя партнерша Michelle Andrade. Я получил огромное удовольствие от нашего танца. Мне кажется, он получился очень душевным и нежным", — делится эмоциями хореограф.

Сейчас танцор успокаивает: даже после столь длительного перерыва он готов "к бою".

"За эти три недели я хоть и потерял физические силы, но накопил очень много энергии, которую хочу отдавать!" — подытожил Кот.

Michelle Andrade и Женя Кот во время 11 эфира Танцев со звездами (фото: instagram.com/mishvirmish)

Напомним, ранее украино-боливийская певица Michelle Andrade впервые показала свою украинскую бабушку — Раису Тимофеевну.

Видео: РБК-Украина