Танцы со звездами: Женя Кот прокомментировал свое возвращение на паркет

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Врачи диагностировали у него воспаление легких, но он уже идет на поправку

Известный украинский хореограф Женя Кот признался, что не умеет жить без танцев и сообщил, что планирует вернуться в шоу Танцы со звездами.

Уже две недели Женя Кот вынужден оставаться дома и пропускать не только тренировки, но и прямые эфиры шоу Танцы со звездами, так как врачи поставили ему диагноз воспаление легких.

Он признается, что устал сидеть дома и не может жить без танцев.

"Честно, уже едет крыша. Первую неделю мне было безумно плохо. Но сейчас я уже чувствую себя намного лучше. Я не умею сидеть дома, тем более не умею жить без танцев. Душа и тело хотят на сцену", - рассказал танцор.

Он сообщил, что переживает за свое партнершу, певицу из Боливии Michelle Andrade, у которой есть украинские корни.

"Смотреть эфиры дома…тем более, что Michelle осталась там сама, очень сложно. Хорошо, что она профессиональная артистка и мое отсутствие не повлияло на ее дух!" – отметил Кот.

Он рассказал, что врачи пока не разрешают ему тренироваться, но обнадежил поклонников быстрым возвращением в шоу.

"Пошла третья неделя, а врачи все еще не разрешают тренироваться, поскольку я продолжаю принимать антибиотики. Но мне удалось с ними договориться. Буду ходить к врачу после каждой тренировки! Так что ждите Кота", - пообещал Женя Кот.

Кстати, ранее мы писали о том, что заплаканная Ефросинина рассмешила сеть под хит KAZKA.

А также сообщали о том, что Michelle Andrade впервые показала свою украинскую бабушку.

Видео: РБК-Украина