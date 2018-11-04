Страстный Макацария и нежная Андраде: как прошел 11 выпуск Танцы со звездами 2018

Танцы со звездами 2018: 10 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна.

В воскресенье, 4 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели одинадцатый выпуск шоу Танцы со звездами 2018, темой которого стал "Карнавал. Танцы народов мира".

После прошлого эфира пары снова вернулись к своим партнерам, а танцор Женя Кот, который пропустил две недели из-за болезни, вернулся в проект. Звездные участники снова покоряли сердца телезрителей новыми яркими номерами и сложными поддержками.

Компании бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе снова составил любимый комик страны и участник прошлого сезона Танцев со звездами Юрий Ткач. Артист встречал участников на балконе, а также первым узнавал их впечатления и эмоции от оценок, которые им ставили судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Игорь Ласточкин примерил на себя образ индийского полицейского, который защищал продавщицу Илону Гвоздеву от грабителей. Пара продемонстрировала индийское диско с романтическим финалом.

Жюри высоко оценили выступление пары и отметили, что номер был как всегда очень техничным.

Michelle Andrade и Женя Кот продемонстрировали фолк в украинском стиле.

"Волшебно и соблазнительно. Мишель, вы так часто меняете партнеров, что сегодня я думала будет свинг!" - отметила Кухар.

Иракли Макацария и Яна Заяц погрузили зрителей в страстное фламенко в Испании.

"Я получил огромное эстетическое удовольствие! У меня мурашки, это было очень горячо! Брависсимо!" - сказал MONATIK.

"Мне все равно, что напишут в комментариях. Но вы, Иракли, сегодня бесцеремонно похители мое сердце! Это было лучшее фламенко от непрофессионального партнера, которое я когда-либо видела. На месте Яны хотела бы оказаться любая женщина и даже я!" - заявила Екатерина.

Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцевали феерическую сальсу в Бразилии.

"Вы просто сожгли этот паркет! Браво! Это уже не Хмельницкий, это Рио!" - неожиданно прокомментировал Влад Яма.

Денис Беринчик с Екатериной Белявский показали зрителям румбу в японском стиле. На этот раз спортсмен превратился в самурая, а его партнерша - на гейшу.

"Было не очень убедительно. Денис, я знаю, как ты можешь работать. Сегодня немного не хватило", - признался MONATIK.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич попали на Венецианский карнавал, танцуя фьюжн.

"После того, как Юля вкусила другого мужчину, вы, Павел, стали еще более старательным!" - сказала Кухар, вспомнив прошлый эфир, когда пары менялись партнерами и Вишняков танцевал с Яной Заяц, а Сахневич с Иракли Макацария.

Специальной гостьей эфира стала популярная певица, победительница Евровидения 2017, Джамала, которая выступила перед зрителями в новом образе и спела премьерную композицию.

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования стало известно, какая пара покинула проект после 11 эфира.

Напомним, ранее мы писали, как прошел десятый выпуск шоу Танцы со звездами 2018.