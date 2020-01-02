В крошечном бикини на пляже: Ирина Шейк блеснула голой грудью и упругими ягодицами

Ирина Шейк, которая недавно показала жаркие кадры на берегу океана, не устает восхищать своим прекрасным телом. В этот раз модель опубликовала фото, на котором позирует в розовом бикини. Девушка лежит на животе, демонстрируя миру пышную грудь и упругие ягодицы. Пляжный образ дополнила золотая цепочка с подвеской, а также панама от Burberry. На лице модели нет макияжа, а волосы мокрые от купания. Выглядит она свежей и отдохнувшей.

На снимке звезда отметила своего любимого друга – креативного директора Burberry Рикардо Тиши. «День первый», – написала популярная модель. «Мы уже ждем день второй», – не смогли удержаться фолловеры.

Новое фото Ирины (фото: instagram.com/irinashayk)

Скорее всего, Ирина отправилась не просто на отдых, а работает над очередным проектом. Так как Рикардо Тиши показал похожие фото на берегу океана. На снимке, сделанном пару дней назад, он позирует в белых плавках и с солнцезащитными очками. В подписи модельер означил, что находится в Бразилии, а именно – в штате Баия. Вполне возможно, дизайнер и его муза отправились туда вместе.

Напомним, Ирина и Рикардо дружат уже очень давно и не упускают возможности отправиться в совместную поездку. Дизайнер и модель сблизились во время многочисленных совместных проектов. Сейчас Шейк – главная модель бренда Рикардо Тиши. Она ходит по подиуму в каждом сезоне, а на светских выходах всегда носит наряды своего любимого дизайнера.

Риканрдо Тиши в Бразилии (фото: instagram.com/riccardotisci17)

Также они часто встречаются в обычной жизни. Ирина регулярно публикует совместные снимки, признаваясь в любви Рикардо. Но о влюбленности между парой речи не идет. Они всегда подчеркивают, что отношения между ними чисто дружеские. К тому же Рикардо, который старается не афишировать личную жизнь, никогда не был замечен в отношениях с женщинами.