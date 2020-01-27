В кроп-топе и легинсах: Дженнифер Лопес блеснула роскошными формами и железным прессом

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда готовится к Super Bowl 2020

Дженнифер Лопес вовсю готовится к предстоящему СуперБоулу. Певица показала короткий ролик, где они со своей командой репетируют, имитируя игру на гитаре и весело смеясь. В подписи к эмоциональному и живому видео она добавила: "Через неделю после #SuperBowl... Вы можете сказать, что мы взволнованы?!". В ролике Дженнифер выглядит невероятно счастливой и сияющей. На ней надеты легинсы цвета хаки, а также топ и белая футболка. Волосы она заплела в высокий хвост, а макияж сделала минимальный, чтобы ничего не мешало работать в полную силу. К слову, такой образ еще раз подчеркнул, что 50-летняя звезда находится в отличной форме! "Мы уже не можем дождаться!", – не удержались поклонники.

Джей Ло готовится к выступлению (видео: instagram.com/jlo)

Напомним, в ночь со 2-го на 3-е февраля в рамках 54-го СуперБоула встретятся две команды: Сан-Франциско и Канзас-Сити. Примечательно, что для Сан-Франциско это седьмой выход в Супербоул в истории, и целых пять из шести команда выиграла. Канзас также сильный: они играли в решающем матче два раза и одержали одну победу. Матч состоится в Майами-Гарденс, штат Флорида, на арене Hard Rock Stadium, в 1:30 по киевскому времени.

Джей Ло в отличной форме! (фото: instagram.com/jlo)

По традиции, в перерыве между игрой состоится шоу. Этот момент не менее привлекательный, чем сам поединок, так как для участия в нем приглашают лучших артистов. О том, что в этот раз зрителей будут развлекать сразу две звезды мирового масштаба – Шакира и Дженнифер Лопес, сами знаменитсоти сообщили еще несколько месяцев назад.

Дженнифер Лопес и Шакира (фото: instagram.com/jlo)

Обе певицы написали об этом в своих микроблогах, поблагодарив за возможность, данную им. Как Дженнифер, так и Шакира признались, что очень счастливы участвовать в подобном мероприятии. Что не удивительно – это честь для каждого артиста. До этого на сцене СуперБоула успели засветиться Майкл Джексон, Леди Гага, Бритни Спирс, Мадонна, Maroon 5 и многие другие. Интересно, что игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги пройдет 2 февраля – в день рождения Шакиры.