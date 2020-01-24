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Альтернатива "леопарду": Дженнифер Лопес показала роскошный образ с оригинальным анималистичным принтом

Lite » Мода 24.01.2020 - 19:35
Альтернатива "леопарду": Дженнифер Лопес показала роскошный образ с оригинальным анималистичным принтом
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица экспериментирует с образами

Дженнифер Лопес, которая недавно стала лицом новой линии одежды Coach и показала несколько стильных образов для каждого дня, продолжает экспериментировать со стритстайл-луками. В этот раз певица выбрала для выхода в свет роскошный вариант: черно-белое платье с принтом «под жирафа» от Valentino. Закрытое, с рукавами-фонариками и пышной юбкой длиной до щиколоток, оно выглядело торжественно и стильно.

Альтернатива &quot;леопарду&quot;: Дженнифер Лопес показала роскошный образ с оригинальным анималистичным принтомАльтернатива &quot;леопарду&quot;: Дженнифер Лопес показала роскошный образ с оригинальным анималистичным принтомДженнифер Лопес в новом роскошном образе (фото: instagram.com/jlo)

Тонкий пояс на талии и сапоги на высоких шпильках сделали образ невероятно женственным и изысканным. Дополнили наряд сумочка на тонком ремешке в тон платью, очки сat eye, а также крупные серьги в виде цветка с жемчужиной посередине. В завершение певице сделали гладкую укладку и макияж в приглушенных тонах.

Куда звезда направлялась в таком виде, она не указала, отметив лишь бренды. А в подписи решила поздравить своего возлюбленного и будущего мужа с новым достижением – Алекс стал новым председателем и совладельцем Presidente, доминиканского пивного бренда.

Альтернатива &quot;леопарду&quot;: Дженнифер Лопес показала роскошный образ с оригинальным анималистичным принтомАлекс объявил о новом сотрудничестве (фото: instagram.com/presidente__usa)

«Уличный стиль от @maisonvalentino. Поздравляю Алекса с новым приключением с @presidente__usa, так горжусь тобой!», – написала Дженнифер под постом.

Подробности сотрудничества не разглашаются, но Родригес отметил, что невероятно рад такому повороту в его карьере. Ему, как сыну доминиканских иммигрантов, этот пивной бренд очень близок, в том числе и эмоционально – он напоминает бывшему бейсболисту многие моменты в жизни. В эксклюзивном интервью для Forbes Алекс признался, что чувствует себя «членом семьи», и считает, что, если кто-то не из Доминиканской Республики или не вырос с брендом, «это трудно объяснить».

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Новости Украины Дженнифер Лопес
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